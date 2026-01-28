Marco Antonio Vázquez Villanueva

Suben a Carmen Lilia al ring…

¿Ustedes creen que la presidenta Claudia Sheinbaum ignore los nombres de los aspirantes a la gubernatura del Estado?, por supuesto que no, una de las principales tareas de sus ayudantes es tenerla al tanto de las encuestas, de los personajes de la política que tienen aspiraciones, hasta de los soñadores, ilusos y chantajistas que solo amagan para sacar una raja del pastel a sabiendas de que no tienen la menor posibilidad de ser.

Por tanto, no fue casualidad una felicitación que salió de boca de la presidenta en Nuevo Laredo, iba dirigida en específico para dos personas, la primera para el gobernador Américo Villarreal que sigue siendo su mejor aliado en el Estado, y la otra para una mujer de las que el mundo político mete como parte del trío de féminas con posibilidades reales de competir por la gubernatura de Tamaulipas en el 2028, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas.

“Saludo con gusto al gobernador Américo Villarreal y a la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas, los felicito además a ambos por el buen trabajo que están desempeñando al frente del estado y de la presidencia municipal de Nuevo Laredo”.

Se podría decir que fue una cortesía, lo alegaran con vehemencia los grupos pertenecientes a los otros y las otras aspirantes a la gubernatura del Estado, y quizá tengan razón, pero hay una realidad que no podrán esquivar, el nombre de la alcaldesa de Nuevo Laredo en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum automáticamente sube al ring electoral a Carmen Lilia Cantú Rosas.

Le insisto, se lo digo sin que sea santa de mi devoción, se lo digo nomás al observar que apenas se dio la felicitación a su persona en la inauguración de la Agencia Nacional de Aduanas en aquel municipio fronterizo de Tamaulipas e inmediatamente comenzaron las descalificaciones en contra de la beneficiaria de los halagos de la mandataria nacional, exacto, si fuera cualquier cosa seguramente nadie la habría tomado en cuenta, nadie se habría acordado de ella, si acaso la buscarían sería para hacerla socia del proyecto que viene, y ya, pero sucedió lo contrario, ahora la van a poner como quien puede encabezar uno más y, este sí, de los que nacen con posibilidad de ser exitoso.

Muchas veces le he dicho que el equipo de la alcaldesa de Nuevo Laredo no ha podido hacer efectivo todo su capital político, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum lo hizo con unas cuantas palaras, la ha subido al ring y ya de ahí nadie la bajará y, créalo, Carmen Lilia lo notará en cada andanada mediática que le aticen, los golpes serán más serios, porque en la política “los chingadazos son de a de verás” decía un viejo grillo, pero también observará la alcaldesa fronteriza como mejorará su presencia en Tamaulipas, vaya pues, si antes la veía el mundo político como una posibilidad, después de ser pronunciado su nombre y con una felicitación desde la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum pues la tendrán que observarla más de cerca y hasta comenzarán los escépticos y los olvidados a alinearse a su favor, a su proyecto, ya lo verá…

A PROPÓSITO DE LA VISITA PRESIDENCIAL, AMÉRICO SIGUE DANDO LA CARA… Por segunda semana consecutiva el gobernador Américo Villarreal puso a chambear a parte de su gabinete para darle la cara a los tamaulipecos en temas que preocupan y que no siempre quedan claros, como fueron los beneficios de la visita presidencial que en total sumarán cerca de 50 mil millones de pesos en inversión multianual, 24 mil 500 para programas sociales de este 2026, el resto que se pasará poquitos meses del próximo año y comenzaron hace tiempo, serán en hospitales, bacheo y mantenimiento de carreteras, nueva infraestructura en general.

La semana pasada el gobernador hizo conferencia con los titulares del gabinete de seguridad pública, respondieron a una situación mediática que se presentó y aprovecharon para exponer y evidenciar resultados con los datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, es decir, para dejar constancia que los números que dan son avances reales, tangibles, medibles y no mera percepción u ocurrencias, esta semana otra vez convocó a la prensa y llevó a personajes que tenían algo que decir sobre la visita presidencial, la idea era hacer sentir que la inversión es verdadera y que la misma se notará en corto plazo en cada tamaulipeco, por ejemplo, el titular de la Secretaria de Recursos Hidráulicos afirmó que con la inversión autorizada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a Victoria quedará concluida a más tarda en marzo del año próximo y que la misma servirá para que todos los hogares victorenses tengan agua disponible y suficiente por lo próximos 20 años, eso solo como breve ejemplo.

La verdad es que se debe celebrar este nuevo ejercicio que es a iniciativa del gobernador de poner a trabajar a titulares de dependencias para exponer con más claridad lo que pasa en Tamaulipas, e incluso que el mismo Américo este dispuesto y precise sus proyectos, porque esa es la única forma de frenar especulaciones, más que eso, de parar en seco a todo aquel que odia a Tamaulipas y aprovechan cualquier duda para generar suspicacias del trabajo de este gobierno, qué, hay que decir, en comparación a los sexenios anteriores va dando mejores resultados, no lo digo yo, lo dicen los números…

TAMAULIPAS TIENE RUMBO Y COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL: AMÉRICO… Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al hacer un balance de la visita que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que en Tamaulipas existe rumbo y hay coordinación con el gobierno federal, a la vez que destacó el apoyo de los programas presidenciales que este año representan una inversión de 24 mil 545 millones de pesos en beneficio de 866 mil 424 tamaulipecos y tamaulipecas, así como las inversiones millonarias en obras de salud, seguridad, movilidad, vivienda, energía e infraestructura hidráulica.

Durante un encuentro con los medios de comunicación en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, Villarreal Anaya aseguró que la del fin de semana no solo fue una gira institucional, sino un recorrido cargado de significado político y social, ya que los acuerdos reflejan con claridad los dos pilares que distinguen a la Cuarta Transformación: justicia y bienestar.

“Esa es la visión que ha planteado la presidenta y que en Tamaulipas asumimos con responsabilidad. Se trata de gobernar para que el desarrollo llegue a la vida cotidiana de las y los tamaulipecos, con equidad, con dignidad y con un profundo sentido humano”, expresó.

HOSPITAL GENERAL DEL ISSSTE EN TAMPICO SE INAUGURA ESTE SEMESTRE… En su intervención, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, explicó que durante la supervisión al nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico, obra en la que se han invertido más de 2 mil 300 millones de pesos, con 150 camas y equipamiento en 30 especialidades, la presidenta anunció que se prevé inaugurar este complejo en el primer semestre de 2026 y, además, autorizó una inversión adicional para el Hospital del IMSS-Bienestar de Madero, a fin de instalar la Unidad de Radiooncología, llamada búnker, que albergará servicios de radioterapia.

INVERSIONES MILLONARIAS EN CARRETERAS, TREN DE PASAJEROS, VIVIENDA Y ESTACIONES SEGURAS… Al exponer las acciones que se realizarán con apoyo del gobierno federal, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, se refirió a la inversión por 138 mil 600 mdp en la construcción del tren de pasajeros, tramo Saltillo-Nuevo Laredo, así como al Corredor Golfo-Norte, cuya inversión entre 2026 y 2030 llegará a 39 mil 880 mdp para construir un nuevo cuerpo carretero de cuatro carriles, y al Bachetón 2026, que representa una inversión de 2 mil 073 MDP en el eje Valles-Tampico.

Expuso que la carretera Mante-Ocampo-Tula, en la que se han invertido 8 mil 600 MDP, registra un avance del 90 por ciento, en tanto que para la ampliación del Puente Internacional Nuevo Laredo III se estima invertir mil 400 MDP para crecerlo a ocho carriles.

El titular de Obras Públicas dio a conocer la inversión de 160.3 mdp para ampliar y modernizar el puente Magueyes, en los límites con Nuevo León, además de la inversión estatal de mil 123 MDP en la construcción de 15 estaciones seguras.

En materia de vivienda, dijo, Tamaulipas es primer lugar nacional con 37 mil 662 viviendas contratadas y una meta de 80 mil, de las cuales 60 mil estarán a cargo del Infonavit y 20 mil de la Conavi.

HISTÓRICA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA… Por su parte, Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, mencionó la construcción de la segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria, con una inversión de 2 mil 600 MDP por parte de la Conagua y del Gobierno estatal, así como la tecnificación de los Distritos de Riego 025 y 026, con una inversión total de 7 mil 164 mdp, y la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales en Nuevo Laredo, con un avance físico del 70 por ciento, además del proyecto del Emisor de Retorno de Aguas Residuales, que prevé una inversión de 8 mil MDP.

TAMAULIPAS CONFIRMA SU PAPEL ESTRATÉGICO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL PAÍS… A nombre de la Secretaría de Economía, la subsecretaria de Inversiones, Anabell Flores Garza, se refirió a la inauguración de la Agencia Nacional de Aduanas y al Polo de Desarrollo en el municipio de Altamira, que confirma el papel estratégico de Tamaulipas en el desarrollo económico y productivo del país.

“Estamos trabajando con empeño, con entusiasmo, porque podemos hacer una diferencia en el apoyo que necesita el gobierno federal y que esto contribuya para el desarrollo de nuestra entidad y de nuestro país”, concluyó el gobernador Villarreal Anaya.

CONTARÁ LA UAT CON BRIGADA DE APOYO PSICOLÓGICO A UNIVERSITARIOS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) anunció la convocatoria para integrar la Brigada de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), iniciativa orientada a fortalecer la atención y el acompañamiento emocional de la comunidad universitaria.

El rector Dámaso Anaya Alvarado informó que este proyecto, promovido por la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH), busca formar brigadistas capacitados para brindar contención en situaciones de crisis bajo un enfoque ético y humano.

Asimismo, el rector Dámaso Anaya invitó a estudiantes, docentes y personal administrativo de la UAT a participar en esta formación, que incluye un curso de 60 horas sobre primeros auxilios psicológicos, protocolos de intervención, herramientas prácticas, simulacros y estrategias de autocuidado.

Con ello se busca que las y los participantes desarrollen habilidades para brindar apoyo inmediato, acompañamiento emocional y canalización adecuada, contribuyendo a la construcción de entornos universitarios más seguros y con mayores capacidades de atención ante situaciones de crisis.

Los PAP constituyen una estrategia de atención inmediata orientada a restablecer el equilibrio emocional de las personas que atraviesan una situación crítica, mediante acciones de contención, orientación y apoyo inicial complementarias a otros procesos de atención especializada.

El periodo de registro permanecerá abierto hasta el 2 de febrero. La convocatoria completa puede consultarse en la página oficial de Facebook de la UATSCDH: https://www.facebook.com/uatscdh.ua

La capacitación dará inicio los días 4 y 5 de febrero, en horarios matutino y vespertino y para más información acudir también al Centro de Atención para el Desarrollo Humano (CADH) de esta dependencia académica ubicada en el Centro Universitario Victoria, teléfono 834 3181 730, extensiones 2225 y 2252.

VISITAN LUCY Y LALO ALBERGUE DEL CEDIF 1… Cd. Victoria, 27 de enero de 2026. – El alcalde Eduardo Gattás Báez, en compañía de su esposa Lucy de Gattás, presidenta del Sistema DIF, visitó esta mañana el albergue municipal del CEDIF 1, para supervisar las condiciones y atención que se brinda a las personas resguardadas por las bajas temperaturas.

En su visita, destacó que, en coordinación con el gobierno del Doctor Américo Villarreal Anaya, a través de la Coordinación de Protección Civil del Estado, Ejército y dependencias municipales, se mantiene el operativo de asistencia a la población para proteger la integridad de personas en situación de calle.

“Mientras continúe el frente frio, vamos a seguir con rondines por la ciudad para ofrecer refugio temporal a la gente sin hogar con comida caliente, cobijo y atención médica. Es un trabajo coordinado que estamos haciendo por indicación del gobernador para cuidar la salud de la población vulnerable” indicó.

En entrevista, informó que desde el ingreso del frente frio se han atendido 17 personas, 5 de las cuales accedieron a su traslado al albergue del CENDIF No.1 de la colonia Buena Vista; mismas que agradecieron al alcalde de Victoria y presidenta del Sistema DIF la atención brindada en su estancia

