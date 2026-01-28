Por Carlos López Arriaga

El inevitable control interno

Cd. Victoria, Tam.- Enmendar es de sabios y al partido guinda le ha costado mucho trabajo entenderlo o (mejor aún) practicarlo. Quizás porque su ascenso fue súbito, pasó del nacimiento (2014) a la edad adulta (2018) sin mediar etapas de crecimiento básico.

De aquí su importación de cuadros del más variopinto origen y el estado imberbe que todavía observamos en redes, cuadros, estructuras y procesos.

Baste recordar que en 2016, el primer candidato de MORENA a gobernador de Tamaulipas, HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, obtuvo 32 mil 183 votos en todo el Estado (2.25% del total), menos que cualquier edil de un municipio mediano, hoy en día.

Pero seis años después, en 2022, el también morenista AMÉRICO VILLARREAL ANAYA cosechó 730 mil 864 sufragios, logrando el 50.27 % de la votación. El número de papeletas favorables al mismo partido se multiplicó 22 veces con respecto a la cifra de 2016.

Muy rápido llegaron al poder, dominando gubernaturas, congresos locales, alcaldías, el poder legislativo en ambas cámaras y luego el judicial, en los dos órdenes, federal y estatal.

Cantidad, pero no siempre calidad. Euforia que en los primeros años pareció haber descuidado el control interno de sus cuadros, liderazgos, dirigencias y gobernantes, desde el alcalde y el regidor más modesto para arriba.

QUIÉN MANDA AQUÍ

Con la autoridad que arribó en octubre de 2024 han ido asomando ajustes interesantes, aún muy lejos de la disciplina férrea que se necesita para dar conducción tersa a ese conglomerado humano tal disímbolo que se cobija bajo la bandera guinda.

Lo cual nos remite a los orígenes del presidencialismo tricolor, cuando la revolución se bajó (o se cayó) del caballo y fue necesario un puño firme en Palacio Nacional, como la instancia superior para dirimir controversias.

La última palabra que, de tiempo en tiempo, tendría que dar algún manotazo sobre la mesa cuando caciques y grupos de interés del propio oficialismo perpetraban abusos y cometían toda suerte de arbitrariedades.

Desde CALLES a ZEDILLO, los presidentes se la pasaron dando golpes de timón, como medidas de control interno para mantener el rumbo firme, lo cual otorgó a la figura del primer mandatario el aura de respeto que lo convertiría en fiel de la balanza.

Y otro detalle. La gobernanza exige también que dicha rienda firme se delegue parcialmente en la secretaría política por excelencia, Gobernación, el equivalente en otros países al Ministerio del Interior y en los gabinetes estatales a las secretarías generales de gobierno.

LOS CARRUAJES

Parecería que en algunos sectores, dicha euforia del reiterado triunfo en 2024 y los festejos del equipo ganador continúan desde el poder. Por ello la importancia de las disposiciones correctivas que en tiempo cercano han pintado raya a ciertos excesos, no de funcionarios anteriores, sino de mandos muy actuales.

Lo vemos en la escandalosa compra de nueve camionetas blindadas tipo Jeep Grand Cherokee, una por cada Ministro de la Corte, con un valor aproximado entre 1.5 y 3 millones de pesos por unidad, según el tipo de blindaje.

Y aunque tales cargos requieran medidas de seguridad especiales, la noticia cayó en pasto seco, la llamarada del escándalo ganó rápidamente altura y, en muy pocos días, se ordenó la reversa desde el más alto nivel.

Veremos si los magistrados lo acatan al pie de la letra, o si incurren en el disimulo y consiguen por su cuenta (y con sordina) carruajes equivalentes, igual o más ostentosos.

Por lo pronto esto nos revela un aspecto diferente de la 4T que no era común bajo el señor de Tabasco. La voluntad correctiva que nace del reconocerle importancia a la opinión pública y profesar respeto al malestar ciudadano en lugar de ignorarlo.

CAMPECHE, CUBA

En el mismo caso encajaría el sonoro revés que el Poder Judicial le acaba de dar a la gobernadora del mismo partido LAYDA SANSORES. La dama había reformado la ley estatal de Obras Públicas para que proyectos considerados (por ella) “de interés estatal y gran impacto”, quedasen exentos de trámites como licencias de construcción, permisos y autorizaciones municipales. Nomás con su visto bueno.

El ayuntamiento de Campeche que preside KAREN RABELO, de Movimiento Ciudadano, (1) impugnó la reforma, (2) alegó violación a la autonomía municipal consagrada por el artículo 115 constitucional pues (3) otorgaría “superfacultades” a la Jefa del Ejecutivo estatal y, por ello (4) promovió una controversia constitucional.

Y mire usted, el pasado 13 de enero de 2026, de manera UNÁNIME, la Suprema Corte dio la razón a la alcaldesa y declaró inconstitucional dicho remiendo jurídico. Es decir, le dio “palo” a doña LAYDA y sus caprichos de emperatriz.

Dirá el lector que son garbanzos de a libra, pero esto marca, al menos, un precedente sano al privilegiar el cumplimiento de la ley sobre afinidades ideológicas y partidistas.

En paralelo nos enteramos que PEMEX acaba de suspender la venta de petróleo (barato y fiado) al gobierno de Cuba. No faltará quien diga que tal decisión buscó sacudirse el acoso gringo sobre el tema.

Lo relevante es la disposición de ajustar el rumbo, en lugar de aferrarse a decisiones que en buena medida responden a la voluntad de Palenque. Detallitos, si usted quiere, que prefiguran un patrón de conducta saludable.

