Aprueba Cabildo destinar inversión adicional al plan de obra pública en Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Por mayoría de votos, el Cabildo de Victoria, que preside el alcalde Eduardo Gattás Báez, aprobó el proyecto de modificación al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2025 para destinar inversión adicional al plan de obra pública y urbana en la capital.

La propuesta, analizada por todos los integrantes del Cabildo y durante la quincuagésima primera sesión pública ordinaria, fue presentada por el secretario del Ayuntamiento, Hugo Résendez Silva, y sustentada por la Tesorera Municipal, Guadalupe de los Reyes Acosta.

La orden del día, incluyó la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo de dos predios, propiedad de particulares, que se ubican al poniente de la ciudad, donde se planea la edificación de un fraccionamiento habitacional de nueva creación de alta densidad.

En el apartado de asuntos generales, se dio trámite a la petición de apoyo de electrificación por parte de habitantes del ejido Tierra Nueva; y propuesta de entrega de reconocimiento al C. Medardo Treviño por su trayectoria internacional y contribución a la promoción de la cultura.