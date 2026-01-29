Marco Antonio Vázquez Villanueva

Caen en su propia trampa…

El PAN de Tamaulipas está que arde, por un lado los cabecistas pretenden mantenerse en los presupuestos y, del otro, empujan fuerte sus enemigos internos que no se cansan de acusarlos de saqueadores de recursos y gandallas con las candidaturas del partido, esto podría ser cosa menor pero la realidad es que el problema es más grave de lo que aparenta, más ahora que un grupo mayor de tres mil panistas cuerudos solicitan a su Comité Ejecutivo Nacional que ya lance la convocatoria para determinar quien presidirá el Comité Directivo Estatal por los próximos tres años.

En México la única vía para acceder al poder son los partidos políticos, y de un tiempo a la fecha las candidaturas independientes qué, hay que decirlo, son un rotundo fracaso ya que difícilmente se puede competir desde cero en carreras que normalmente nacen con un ganador, es decir, una vez que se aprueban por la autoridad electoral las candidaturas a un cargo ya hay quien aventaja en la lucha, a veces por mucho, al resto de sus competidores.

Se supondría, entonces, que los partidos políticos buscarían ser democráticos, están activos, es más, ya por lo menos que verse preocupados por seguirse modernizando, por pretender que su militancia tenga las mismas oportunidades de una candidatura, sin embargo, para desgracia de este México lindo y querido, es todo lo contrario, es más, pareciera que vamos de reversa.

Para ilustrar lo anterior le invito a revisar las propuestas de reforma electoral que se han estado planteando hasta ahora, ninguna habla de democracia al interior de los partidos, menos de fomentar la participación de sus militantes, es más, nadie se ha preocupado por alentar la transparencia con la que se manejan.

La razón es simple, la reforma electoral que se plantea hasta hoy es una farsa, terminaran en lo mismo de siempre, en cambiar las leyes para que todo siga igual en la lucha por el poder político en México.

Si fuera seria la reforma electoral en este momento se estarían planteando la obligación de los partidos de consultar a su militancia en forma abierta y universal para la elección de candidatos a cargos de elección popular en todos los casos, obvio, de impulsar segundas y hasta terceras vueltas en sus elecciones internas y hasta en las constitucionales de ser posible, más aún, en obligar a que todos los cargos sean de elección directa, es decir, que los 200 espacios que utilizan para los Diputados federales electos por la representación proporcional, los llamados pluris, se entreguen a los que no hayan ganado pero sean la mayor votación obtenida en un distrito, es decir, que a la hora de repartir los espacios de los partidos estos se entreguen a los que hayan participaron por ellos en elecciones distritales y hayan obtenido votos para que los respalde el pueblo, y son las propuestas a botepronto, aunque insisto que lo más importante es fomentar la participación de los militantes en la vida interna de sus partidos, vaya, que no suceda lo de hoy que hasta se duelen por no poder elegir a sus dirigentes locales, como ocurre en el PAN Tamaulipas.

Le reitero, esas quejan nacen porque los partidos políticos siguen cayendo en sus propias trampas, en su terquedad de diseñar leyes pensando que siempre van a estar en el poder, pero nunca en el pueblo, eso es lo que ha obligado a la militancia azul tamaulipeca a solicitar ya el cambio de dirigencias en un escrito con más de tres mil firmas que han dirigido a su CEN, lo cual, en buen cristiano se puede interpretar como un ya basta de farsas, ya urge democratizar a los partidos y de forma real…

CLAUDIA Y TRUMP, OTRA FREGADAZO A LA OPOSICIÓN… para quienes esperaban con ansia la llamada telefónica entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum pensando que ardería México después de la misma otra vez se quedarán con las ganas de ello, peor aún, otra vez es Claudia y su partido Morena los que han salido en hombros y aumentaran su confianza del pueblo ante los dichos del presidente gringo.

La verdad es que lejos de incendiar el país la llamada entre los presidentes resultó un fregadazo mediático más para lo poco que queda de oposición en este pais, Trump no tuvo más que elogios para la presidenta a quien calificó de “líder maravillosa e inteligente”, y se fue más allá al decir que los mexicanos deberíamos estar orgullosos de ella.

Conclusión, la oposición parece andar de mal y de malas, creen que la suerte existe e iba ser eterna porque en lugar de ponerse a chambear para tratar de recuperar el terreno perdido mejor le dejan toda la chamba al presidente gringo, lástima, otra vez se van a quedar con las ganas, otra vez los ningunearon y prácticamente los mandaron a jalar…

CORREDOR DEL GOLFO NORTE CONECTARÁ TODAS LAS REGIONES DE TAMAULIPAS… El proyecto del Corredor del Golfo Norte es una obra que iniciará este año gracias al trabajo en conjunto entre el Gobierno Federal de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gobierno de Tamaulipas que lidera Américo Villarreal Anaya.

Así lo informó el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, quien mencionó que este proyecto carretero se llevará a cabo con una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos y conectará las regiones sur, centro y norte del territorio tamaulipeco.

Apuntó que el Corredor del Golfo Norte tendrá una longitud de 503 kilómetros (km), con una construcción de cuerpo nuevo a cuatro carriles en 9 km y una ampliación de cuerpo existente de 494 km.

“Es una inversión que comienza este año, gracias a las gestiones de nuestro gobernador, el cual comenzará coordinando los trabajos con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), iniciando con el Puente Tampico Dos, construyendo un libramiento con el que se librará el sistema lagunario, conectando Altamira, Estación Manuel, carretera Zaragoza y Victoria, para darle continuidad con el entronque de El Tejón hasta llegar a Reynosa”, refirió el titular de la secretaría.

Refirió que con esta obra estratégica, la actual administración estatal reafirma su compromiso con el desarrollo integral del estado, impulsando una infraestructura moderna que fortalecerá la conectividad, la competitividad y el bienestar de las familias tamaulipecas. El Corredor del Golfo Norte representa una visión de futuro basada en la coordinación entre los distintos órdenes gubernamentales, consolidando a Tamaulipas como un eje logístico y de crecimiento económico en el país.

MANEJO PRESUPUESTAL EFICIENTE Y TRANSPARENTE PERMITIRÁ A LA UAT SEGUIR CRECIENDO… La Asamblea Universitaria aprobó el presupuesto para el ejercicio 2026, presentado por el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, ante este máximo órgano de gobierno de la casa de estudios.

Con fundamento en el artículo 30, fracción VIII del Estatuto Orgánico de la UAT, el rector expuso ante el pleno el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del presente año, subrayando que dicho instrumento fue previamente analizado, revisado y avalado por el Honorable Patronato Universitario, conforme a los procesos de control y supervisión financiera establecidos.

Explicó que este instrumento constituye una herramienta central para la conducción ordenada de la vida institucional, al establecer las bases para una adecuada administración de los recursos, bajo los criterios de transparencia y rendición de cuentas, el manejo responsable de las finanzas, el equilibrio presupuestal y apego a la normatividad, garantizando la operación sustantiva de la Universidad.

Tras el análisis y deliberación correspondientes, la Asamblea Universitaria autorizó el proyecto presentado, refrendando su respaldo a la planeación financiera y a las decisiones orientadas al desarrollo institucional de la UAT.

En su mensaje, el rector Dámaso Anaya puntualizó que el crecimiento institucional se ha dado de manera gradual y ordenada, inicialmente con el fortalecimiento de la infraestructura, posteriormente con el incremento de la matrícula y, actualmente, con el impulso al posgrado, la investigación y la producción académica.

En este sentido, señaló que la planeación financiera aprobada permitirá atender el crecimiento sostenido de la comunidad estudiantil, mejorar las condiciones de enseñanza y consolidar la vinculación con los sectores productivos y los distintos niveles de gobierno.

Reiteró el llamado a mantener el trabajo coordinado entre las autoridades universitarias y las comunidades académicas y administrativas, destacando que las decisiones adoptadas en esta Asamblea Universitaria representan un paso firme hacia una universidad financieramente responsable, académicamente sólida y socialmente comprometida con el desarrollo de Tamaulipas.

La sesión, presidida por el rector Dámaso Anaya, contó con la participación de integrantes del gabinete de la Rectoría, directores, docentes y estudiantes asambleístas representantes de las 26 dependencias académicas de la UAT, con presencia de las zonas sur, centro y norte del estado, de manera presencial y a distancia.

LE CUMPLE LALO GATTÁS A SU GENTE Y VICTORIA… Los compromisos son para cumplirse y Eduardo Gattás Báez lo hace en territorio y de frente a su gente, el alcalde de Victoria regresó junto a su esposa la Sra. Lucy de Gattás a la colonia Moderna a inaugurar la carpeta asfáltica de la calle Flor de Liz.

“Vamos a seguir trabajando así, calle por calle, colonia por colonia, escuchando y resolviendo, dando la cara, porque somos un equipo”, reafirmó el alcalde Eduardo Gattás Báez ante vecinos, integrantes del cabildo y secretarios del gobierno municipal.

En un ambiente de alegría, realizaron el corte inaugural de la obra de 1,238 metros cuadrados de asfalto entre calle Jaime Rodríguez Inurrigarro y Blázquez Coopel en la Col. Moderna, que beneficia directamente a más de 3 mil habitantes del sector.

La obra, representa para sus habitantes un paso más hacia un futuro de mayor bienestar, que mejora su seguridad vial y embellece el entorno de la colonia, aseguró la Sra. Paula Pérez Cantú, durante la calurosa bienvenida que brindaron las familias a las autoridades municipales.

