Crece 3.1% actividad económica de Tamaulipas

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La economía de Tamaulipas continúa consolidando una tendencia positiva de crecimiento, como resultado del entorno de confianza y certeza que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, de acuerdo con los resultados más recientes del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Durante el tercer trimestre de 2025, la actividad económica del estado registró un crecimiento anual de 3.1 por ciento, acumulando nueve meses consecutivos al alza. Con este desempeño, Tamaulipas se ubicó como el quinto estado con mayor crecimiento económico del país y el tercero con mayor aportación a la actividad económica nacional en el periodo.

Al respecto, la secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, señaló que estos resultados confirman la fortaleza estructural de la economía estatal y el impacto positivo de una política económica orientada a generar condiciones estables para la inversión y el desarrollo productivo.

“El crecimiento que hoy registra Tamaulipas es resultado de un entorno de confianza, certeza y estabilidad que ha promovido el gobernador Américo Villarreal. Cuando hay reglas claras, coordinación institucional y visión de largo plazo, la inversión fluye, la industria crece y la economía crece”, afirmó la secretaria.

Cantú Deándar destacó el impacto económico de los más de 150 proyectos de inversión en el estado en tres años de administración; el aumento de la actividad industrial; el crecimiento de las exportaciones del estado; y la inversión en infraestructura a través de proyectos estratégicos del gobernador, en coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, como el Polo de Bienestar en Altamira, la ANAM en Nuevo Laredo, el Puerto Seco de Victoria y el Puerto Norte de Matamoros.

El dinamismo observado se explicó principalmente por el buen desempeño de los sectores primario y secundario. En el sector primario destacó la expansión de las actividades agropecuarias, mientras que en el sector secundario se mantuvo un crecimiento sostenido de la industria instalada en el estado, reflejo de una base productiva sólida y en expansión.

Cantú Deándar destacó que el ITAEE, como indicador adelantado del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, refleja no solo el buen momento económico que vive el estado, sino también las perspectivas favorables de crecimiento derivadas del potencial de sus sectores estratégicos, su fortaleza productiva y su posición competitiva en el contexto nacional.