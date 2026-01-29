Por Carlos López Arriaga

CATEM, con la lumbre cerca

Cd. Victoria, Tam.- Muchas historias oscuras se cuentan de líder petrolero JOAQUÍN HERNÁNDEZ GALICIA, a cuyo amparo se formaron grandes fortunas. Pero igual se recuerda su austeridad personal, su ausencia de vicios, el gusto por la vida sencilla.

La “Quina” dirigió un imperio donde la democracia sindical fue anulada y la disidencia combatida, de lo cual dan testimonio episodios como la persecución feroz contra el disidente histórico HEBRAICAZ VÁZQUEZ o el asesinato de OSCAR TORRES PANCARDO, entre tantos más.

La singularidad fueron siempre las costumbres atípicas de JOAQUÍN. Pudiendo vivir en un palacio, eligió el bajo perfil, para estacionarse en un estilo de vida clasemediero.

Muy distinto al común de los líderes sindicales y diferente también a sus colegas petroleros, cuajados en lujos y derroche, como SALVADOR BARRAGÁN, HÉCTOR GARCÍA, “El Trampas” y CARLOS ROMERO DESCHAMPS.

La historia viene a cuento por lo que ocurre ahora en Tampico donde la Cámara de Comercio está denunciando prácticas de extorsión perpetradas por personeros de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), organismo gremial fundado apenas en 2015 y acaudillado por el magnate PEDRO HACES BARBA, exsenador y actual diputado federal.

Sus emisarios exigen a los comerciantes entre 24 y 25 mil pesos por permitirles la descarga de mercancías en el puerto jaibo. Quejas que además tienen antecedentes en la zona lagunera de Coahuila y Durango.

En dicha región, 19 cámaras empresariales denunciaron en agosto pasado el cobro de cuotas ilegales. el control de actividades económicas como transporte de ganado y materiales; las agresiones a transportistas y productores que no se alinean con las exigencias de CATEM, incluyendo prácticas de extorsión y nexos criminales.

AMISTADES PELIGROSAS

Lo cual quedaría reforzado cuando saltó a las primeras planas un caballero de nombre EDGAR RODRÍGUEZ ORTIZ, alias “El Limones”, capturado en la madrugada del 10 de diciembre en operativo conjunto de SEMAR, SEDENA, SSPC y FGR.

Noticia anunciada al detalle por OMAR GARCÍA HARFUCH, quien identificó a RODRÍGUEZ ORTIZ como jefe de plaza y operador financiero del grupo delictivo conocido como “los CABRERA”, vinculado a la organización sinaloense del “Mayo” ZAMBADA.

En principio se acusa al personaje de extorsión sistemática a ganaderos, constructores y comerciantes en esa próspera región. Para añadir delitos contra la salud, así como posesión de armas de fuego cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El exitoso golpe cobró tintes políticos al trascender que RODRÍGUEZ llevaba una doble vida. Ser mando local en un grupo delictivo y secretario de organización de CATEM en Durango.

La reacción inmediata de PEDRO HACES fue negar en tono vociferante cualquier relación con “El Limones”, rechazando que fuera directivo de CATEM. Pero la memoria periodística es contundente.

Incluso un diario identificado con MORENA como es LA JORNADA dio amplio espacio a esa doble condición, incluyendo gráficas donde se observa juntos a PEDRO y EDGAR, compartiendo reflectores cuando este asumió su cargo en CATEM (https://tinyl.co/4H8t).

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear cuentas bancarias de empresas fachada vinculadas al detenido, como inmobiliarias, firmas de ingeniería y servicios integrales.

La misma UIF identificó depósitos millonarios de origen injustificado, transferencias fraccionadas (“pitufeo”) sin actividad económica real y adquisición de activos lujosos como vehículos y joyas. Esquema típico del lavado de dinero.

TEAMSTER MEXICANO

Liderazgo boyante, el de HACES BARBA. Los medios han registrado un tren de vida ostentoso que supera al de ROMERO DESCHAMPS y BARRAGÁN CAMACHO.

Y bueno, si DONALD TRUMP presume su feudo de ocho hectáreas llamado “MAR-A-LAGO” en Palm Beach, Florida, HACES BARBA tiene “BOSQUE-LAGO”, también de ocho hectáreas (vaya coincidencia) en las faldas del Ajusco.

Si TRUMP tiene alberca y campo de golf, HACES (además de alberca) tiene plaza de toros y campo de equitación. Ambas propiedades, en el Ajusco y Palm Beach, cuentan con hotel y salones de fiestas.

El mexicano ha sido comparado también con el legendario JIMMY HOFFA, destacada figura del gremio transportista (los “teamsters”) sindicalista corporativo, mezcla de líder y potentado, con inversiones en hotelería, casinos y bienes raíces.

El señor HACES, por su parte, es dueño de empresas como BULL PRODUCTIONS, organizadora de espectáculos taurinos con sede en Nevada; la promotora de eventos AH ATELIER; la de servicios gastronómicos COMERGRAL y la productora rural AGROGANADERA, entre tantas más.

Por supuesto, el caballero tiene razón cuando defiende su derecho a poseer negocios privados. Si fuera militante del PAN, el PRI o el MC llamaría menos la atención. La paradoja es que sea legislador federal por MORENA, contraviniendo el discurso de austeridad republicana y pobreza franciscana impulsado por AMLO con su lema de “primero los pobres.”

La percepción bastante incómoda de que sus bienes exceden el nivel esperado en el representante de un partido y un movimiento formalmente de izquierda.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: https://lopezarriagamx.blogspot.com