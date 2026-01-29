Más de dos mil PPLs realizan actividades deportivas y culturales en los CEDES de Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al ser la cultura y el deporte ejes rectores de la estrategia integral de reinserción social, más de dos mil personas privadas de la libertad (PPLs) realizan de manera mensual actividades deportivas y culturales en los cinco Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Tamaulipas.

De acuerdo con el último reporte presentado por el Departamento de Reinserción Social y Servicios Post Penales de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), durante el 2025 entre mil 600 y dos mil PPLs participaron en actividades culturales, mientras que las deportivas fueron realizadas por una cantidad oscilante entre dos mil y dos mil 400 personas.

Algunas de las actividades culturales que se realizaron incluyen concursos nacionales en artes visuales y literatura, así como presentaciones en vivo por parte de los grupos musicales, de danza y teatro en diferentes centros.

En el ámbito deportivo, se realizaron actividades individuales y grupales en las áreas femeniles y varoniles, con excepción del CEDES Nuevo Laredo, que es el único centro con población exclusivamente varonil.

La práctica de actividad física permite complementar las campañas y servicios de salud brindados al interior de los centros penitenciarios, además de mejorar las relaciones interpersonales y obtener reconocimientos nacionales, como fue el caso de dos mujeres residentes del CEDES Reynosa que obtuvieron el segundo lugar en el Primer Concurso Nacional Penitenciario de Combates de Box.

Mediante estas acciones, la SSPT garantiza los derechos humanos de la población que cumple sanciones privativas de la libertad y les brinda herramientas para una reintegración eficaz a la sociedad, previniendo la reincidencia delictiva.