Brindan apoyo a familia que un incendio les consumió su vivienda

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Tras perder todos sus bienes materiales, al ser consumida su vivienda por un incendio, la señora Laura Hernández Guevara ya recibió respuesta en muebles y rehabilitación de su casa, gracias a las gestiones que realizó la regidora del ayuntamiento de Mante, Astrid Sontoya Muller.

“Le agradezco de corazón a la regidora porque es la que ha estado dándome la mano desde que sucedió el incidente en mi casa y gracias a la petición que hizo recibí el apoyo del gobernador Américo Villarreal”, expresó la señora Laura al recibir una serie de muebles.

La mañana del sábado 10 de Enero se registró un incendio en el domicilio de la señora, que se ubica en la colonia Linares, en Ciudad Mante.

Cuando llegaron los elementos de Protección Civil y Bomberos Municipales el fuego la vivienda ya había sido consumida en su totalidad.

“Lo perdí todo”, recordó la señora.

La regidora morenista, Astrid Sontoya, al darse cuenta de la afectación tan grande se comprometió con la señora para gestionar una serie de peticiones de ayuda. Inicialmente recibió despensas y los arreglos de limpieza, así como de pintura.

Al respecto, Sontoya explicó que habló con la gente cercana a ella, “les dije, vamos a movernos e inmediatamente comenzamos a limpiar, les conseguimos un colchón, despensas y cobijas; después nos movilizamos con Avanzada Tamaulipeca y nos unimos para hacer la limpieza, la pintura de la casa, las ventanas, puertas, estamos con el cableado eléctrico con ciudadanos que donaron el material y nosotros pondremos la mano de obra”.

Destacó que ya recibieron una respuesta casi inmediata de la oficina del gobernador, “tenemos un gobernador y su esposa también muy humanos. Quiero agradecerle mucho ya su equipo de trabajo”.

El apoyo que le brindaron a la señora de parte del gobernador fueron una estufa, un refrigerador y un colchón.

La regidora aclaró que no manejan un presupuesto pero lo que hace es estar al pendiente “tocando puertas” para hacer gestiones ante las necesidades de los ciudadanos.