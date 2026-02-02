Alito Moreno se lanza contra Noroña y lo llama “migajero del poder”

AGENCIAS

El presidente nacional del PRI, Alito Moreno Cárdenas, se lanzó en redes sociales contra el morenista expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a quien llamó un “migajero del poder” y “narcopolítico de cuarta”.

El conflicto digital entre ambos legisladores se originó por los comentarios de Noroña en una de sus videocharlas para redes sociales, en donde calificó la salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de Morena como “un terrible error” y expresó que “el canalla” de Moreno Cárdenas “no le debe más que agradecimiento a Adán Augusto”.

“Antes de pronunciar mi nombre, lávate el hocico. Pin… narcopolítico de cuarta, arrastrado y migajero del poder. Te proyectas cuando dices que le debo agradecimiento al narcosenador que tuvieron como Coordinador de su bancada, Adán Augusto López. Les dirigía un solapador del crimen organizado”, acusó el líder tricolor.

Luego continuó con los insultos hacia Noroña: “¿Con qué cara se atreven a mirar a este enorme país? ¡Vergüenza te debería dar! No tienes dignidad, no tienes honor y mucho menos valor. Pobre politicucho de cuarta”, agregó.

En su mensaje, consideró que el morenista y toda su bancada han sido expuestos ante el mundo entero y señalados “sin temor” por el PRI, por lo que celebró que “no anden por las calles con tranquilidad” tras haberle arrebatado la paz al pueblo de México con sus presuntas alianzas con el narcotráfico.

“Morena es el partido del crimen organizado y eso en México no tiene cabida. Convirtieron a nuestro país en un cementerio. Se van a ir porque México así lo decidió. Buenos para nada, criminales, son una basura”, condenó.