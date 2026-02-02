Marco Antonio Vázquez Villanueva

Muy temprano para borrar aspirantes…

Por una extraña razón estoy negado a aceptar muchas de las payasadas que se hacen en la política, más las que llevan la insana y perversa intención de jugarle el dedo en la boca a pueblo, en el mejor de los casos, a alguien.

Lo anterior viene a colación por las actuaciones del Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas, el IEETAM que juega con la inteligencia de los tamaulipecos en su toma de decisiones, como una sanción contra el alcalde de Victoria y su secretario del ayuntamiento que servirá para las ocho columnas de los medios de información contrarios a la autoridad municipal de Victoria, pero para nada más.

Mire, gran escándalo ha causado el IEETAM por la sanción al alcalde de Victoria, Eduardo Gattás y su secretario del ayuntamiento, Hugo Reséndez, a quienes decidieron inscribir por espacio de un año en el padrón de quienes cometen violencia política en razón de género, además de aplicarles una multa económica y obligarlos a pedir disculpas públicas, pues los consejeros electorales decidieron validar la queja de una mujer miembro del cabildo victorense que se dijo víctima de ese delito.

Sin entrar en controversia, porque lo que sancionó el IEETAM los voceros de la autoridad municipal lo descalifican y lo justifican con el argumento de que actuaron conforme a los reglamentos internos, es decir, que no les quedaba más que exponer un escrito como lo hicieron, según ellos, para no violar sus normativas, eso mientras el IEETAM calificó el procedimiento sin meterse en las legislaciones municipales y así lo sancionó como violencia política en razón de género: insisto, el castigo se aplicó sin mirar al fondo lo que vuelve sospechoso el caso; pero con todo y ello no es posible ponerse de un lado u otro hasta saber que decidan los tribunales ya que es un hecho que se atacará la decisión como un derecho y casi una obligación de los sancionados, entonces mejor no entremos en el tema de fondo, sino en la forma y para ello utilizaremos también de ejemplo otra sanción similar que aplicó el mismo IEETAM en contra de un dirigente partidista, de Manuel Muñoz Cano, del Verde Ecologista de México.

A Muñoz Cano, el del Verde, el IEETAM lo sancionó por violencia política en razón de género porque a una Diputada le dijo “la niña esta”, igual los consejeros electorales interpretaron que el dirigente partidista actúo de manera dolosa y también en forma sospechosa lo “castigaron” registrándolo en el padrón nacional de violentadores políticos en razón de género, aunque solo por 8 meses, ello más una multa económica y una disculpa, ¿de qué sirvió el castigo?, pues nomás para que la autoridad electoral hiciera el ridículo y me explico, en los siguientes ocho meses a partir de la sanción no había elecciones de ningún tipo y, para exhibir más a la autoridad electoral, Muñoz Cano no solo siguió como presidente del Comité Estatal del Verde Ecologista de México además se reeligió por otro periodo más para el mismo cargo, la militancia y el mismo Manuel se carcajearon en las barbas de los consejeros y las consejeras que aceptaron jugar ese triste papel de “castigadores”.

¿Y qué cree?, en los siguientes 12 meses a partir de esta sanción aplicada a Gattás y su secretario del ayuntamiento no habrá elección alguna, los registros de los candidatos a Diputados (federal o local, que es a lo que pueden aspirar electoralmente hablando) comienzan después de la segunda quincena de febrero, tal vez más allá, es decir, hasta tendrán colchón para una contienda interna si es que la realizan los partidos por los que pudieran competir.

Es obvio que pueden tomarse en cuenta más criterios para inhabilitar al Alcalde Lalo Gattás y a su secretario del Ayuntamiento, la interpretación de la ley puede ir en sentido de que cada persona con sentencia firme en su contra por violencia política en razón de género queda impedida de por vida para volver a ser candidato, pero eso solo es interpretación hasta hoy, más aún, eso únicamente ocurrirá si no atacan y revocan la decisión del IEETAM y esto último puede ser posible en un tribunal, igual falta mucho por lo que también será de posteriores temas.

Por lo pronto, es obvio que el IEETAM sanciona de manera extraña y de acuerdo a criterios extraños por lo que nadie puede dudar que todo es una farsa, porque finalmente sigue siendo meramente interpretativo su actuar, porque quizá exista razón en la parte de la autoridad municipal y los consejeros no entendieron que la legislación dejó sin salida a los ahora sancionados, además habrá que ver quién de los dos es el responsable del acto, porque solo se le dio lectura una vez a la carta que llegó al cabildo y no puede interpretarse como que los dos son responsables, en todo caso el cabildo en pleno atendió la situación y debería ser castigado por igual todo el órgano colegiado.

En fin, ahora lo que realmente es interesante es ver como decidirá la autoridad judicial ya que está si entrará a la revisión de fondo del caso, más que eso, casi hay certeza de que la autoridad federal en la materia electoral será la que defina el mismo porque independientemente de la postura de los magistrados locales una u otra parte seguirá atacando la resolución, vaya pues, el verdadero pleito jurídico apenas comienza y nadie conoce su final, un final que no se trata de cualquier cosa porque no solo afectará la resolución a los implicados sino a muchos otro, aunque, eso sí, como aún falta mucho tiempo para una definición, pues sigue siendo muy temprano para borrar aspirantes a cargos de elección, más cuando estamos hablando de competencias de allá por el 2027 o el 2028 que son a las que andan aspirando Gattás y su Secretario…

EN TAMAULIPAS HAY FINANZAS SANAS Y DESARROLLO ECONÓMICO: AMÉRICO AL ABRIR EL 8344250058 COMO LÍNEA DE WHATSAPPA CON EL PUEBLO… Los indicadores económicos en Tamaulipas son favorables, hay crecimiento, llegan inversiones, se alienta el empleo y el manejo de las finanzas públicas es honesto y transparente, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Este domingo, durante la cuarta emisión del programa “Diálogos con Américo”, a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el gobernador abordó el tema de la economía y detalló todas las acciones de su gobierno para favorecer que el crecimiento llegue a las y los tamaulipecos y genere mejores condiciones de desarrollo y bienestar.

Durante la entrevista con Héctor Cabrera, el mandatario tamaulipeco destacó que en el manejo de las finanzas del Estado hay seguridad, certeza y credibilidad, y los recursos se ejercen honestamente, lo que ha permitido destinar más de 9 mil mdp en obra pública en los 43 municipios, además de que se han logrado las mejores calificaciones crediticias de instituciones financieras y por primera vez, en la supervisión del gasto realizado por la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2023, no hubo observaciones.

Agregó que el aumento al salario mínimo durante los gobiernos de la transformación se ha incrementado 150 por ciento, brindando seguridad y oportunidad a la clase trabajadora, incluso con mejores condiciones en la región fronteriza, en donde se concentra el 54 por ciento de la población de Tamaulipas.

Mencionó que de 850 empresas registradas al inicio de su gobierno, hoy suman 950 debidamente establecidas e incluso muchas de ellas han ampliado sus líneas de producción y contribuyen a que se registre el más bajo índice de desocupación en los últimos años y a que Tamaulipas figure entre los estados con mejor crecimiento económico y del Producto Interno Bruto.

Aunado al apoyo que dispersan los programas federales con 24 mil mdp y que llegan de manera directa a 800 mil tamaulipecos y tamaulipecas, Villarreal Anaya puntualizó el trabajo del Fondo Tamaulipas con más de 900 mdp en créditos a favor de las micro y pequeñas empresas, así como el apoyo de Nacional Financiera, colocando más de 2 mil mdp con créditos a favor de los establecimientos que generan el mayor número de empleos.

Al atender la participación de las y los radioescuchas, quienes expresaron su interés por conocer las decisiones que se toman en su gobierno, Américo Villarreal resaltó la participación de Tamaulipas como la frontera con mayor intercambio comercial con Estados Unidos, ocupando el primer lugar nacional en flujo por carretera y por ferrocarril y el sexto lugar nacional en exportaciones con más de 6 por ciento del total del país.

Por último, mencionó los grandes proyectos de inversión para seguir alentando el crecimiento económico de Tamaulipas, como la expansión del puente de Comercio Mundial en Nuevo Laredo, la inversión en el puente Reynosa-Pharr, de Reynosa, el puerto del Norte, en Matamoros, el Puerto Multimodal, en esta capital, y el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Altamira.

El programa “Diálogos con Américo” se presenta los domingos a partir de las 18:00 horas, en el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, en el 107.9 de FM y 1480 de AM, en el Facebook de Radio Tamaulipas, en el canal de YouTube: RadioTamaulipasRTV y en X, @SERTVTamaulipas.

Las audiencias pueden hacer preguntas directamente al gobernador y participar en este programa mediante mensajes de texto o mensajes de voz a través de WhatsApp, al número 834 425 00 58

LA UAT FORTALECE LA INVESTIGACIÓN EN GEOMÁTICA Y GESTIÓN TERRITORIAL… Con el objetivo de fortalecer sus áreas de investigación y servicios especializados, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) transformó el Instituto de Ingeniería y Ciencias en el nuevo Instituto de Geomática y Gestión Territorial, consolidando su liderazgo en investigación, análisis y planeación con impacto social y científico.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, dio a conocer la nueva configuración de este centro de investigación, cuyo cambio fue autorizado por la Asamblea Universitaria, destacando la evolución de su quehacer académico, su especialización disciplinaria y su proyección institucional.

En su mensaje, el rector explicó que este tipo de decisiones forman parte de una visión de desarrollo universitario que avanza de manera ordenada y estratégica, fortaleciendo aquellas áreas del conocimiento que responden a los retos actuales del entorno social, económico y ambiental.

Subrayó que la geomática y la gestión territorial representan campos clave para el desarrollo del estado y del país, por lo que su impulso, desde la Universidad, permite consolidar el posgrado, fortalecer la investigación científica, promover la generación de conocimiento aplicado y ampliar la participación de estudiantes y docentes en proyectos con impacto social.

El enfoque del ahora denominado Instituto de Geomática y Gestión Territorial responde a la trayectoria académica y operativa de esta dependencia, cuya actividad sustantiva se ha orientado en campos especializados como los sensores remotos, los sistemas de información geográfica y el análisis territorial, áreas que han adquirido creciente relevancia en la toma de decisiones y la planeación del desarrollo.

Llevan Lalo y Lucy jornada Día del Pueblo a la Mariano Matamoros… Para responder a necesidades y atender peticiones ciudadanas, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, y la presidenta del Sistema DIF, Lucy de Gattás, visitaron la colonia Mariano Matamoros con la jornada de audiencia pública municipal Día del Pueblo.

“En la Capital y corazón de Tamaulipas se gobierna con el corazón, con principios y atendiendo siempre a quienes más lo necesitan” dijo Gattás Báez en su mensaje a las familias que asistieron a aprovechar los servicios y beneficios que se brindan a través de las diferentes áreas del Ayuntamiento.

Con apoyo de personal de la Secretaría de Bienestar Social, Obras y Servicios Públicos, DIF, COMAPA, Tesoreria Municipal, se instalaron módulos de atención ciudadana, así como la mesa de audiencia pública presidida por Lalo y Lucy.

Productos de la canasta básica a bajo precio, servicio médico, exámen de la vista y lentes económicos, descuentos en pago de predial y agua, platicas de la Guardia de Género, cine y actividades lúdicas para niñas y niños incluye la jornada Día del Pueblo que el gobierno de Victoria está llevando a las colonias de la Capital.

