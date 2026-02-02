Con tamaliza celebran Día de la Candelaria en Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con una tamaliza, el alcalde de Victoria Lalo Gattás y su esposa Lucy de Gattás celebraron este domingo el Día de la Candelaria con familias que asistieron al paseo 17 Te Quiero Más.

“Es un día para compartir y fortalecer la unión familiar” dijo en su mensaje, previo al reparto de platillos entre las más de 2 mil personas con quiénes disfrutaron del festival artístico presentado por academias de baile e instituciones educativas.

En el evento denominado “Sabor y Tradición”, participó personal de la Secretaría de Bienestar Social con diversas actividades, jóvenes emprendedores con la venta y exhibición de productos, y la exhibición de unidades de la Guardia Estatal.