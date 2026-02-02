Tamaulipas: Convive Guardia Estatal con familias victorenses

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Como parte de las acciones de proximidad social y vinculación con la ciudadanía, la Guardia Estatal participó en actividades realizadas en el Paseo Méndez en Ciudad Victoria, donde elementos de distintas áreas convivieron con niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Durante la jornada, personal del Agrupamiento Canino, Guardia Estatal de Género, Guardia Estatal Cibernética, Reclutamiento, y Proximidad de la Delegación Victoria dio a conocer las funciones que desempeñan dentro de la corporación, así como el trabajo que realizan en favor de la seguridad y la atención ciudadana.

Las y los asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar con los elementos, conocer las unidades operativas, participar en actividades informativas y resolver dudas relacionadas con la labor policial, lo que permitió fortalecer la confianza y el acercamiento directo con la población.

Asimismo, se instaló un módulo de reclutamiento para invitar a la ciudadanía interesada a incorporarse a la Guardia Estatal, promoviendo la participación social y el fortalecimiento institucional.

Con este tipo de actividades, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) refrenda su compromiso de mantener una seguridad cercana, preventiva y orientada a la construcción de un vínculo sólido con la comunidad.