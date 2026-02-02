En Tamaulipas hay finanzas sanas y desarrollo económico: Américo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los indicadores económicos en Tamaulipas son favorables, hay crecimiento, llegan inversiones, se alienta el empleo y el manejo de las finanzas públicas es honesto y transparente, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Este domingo, durante la cuarta emisión del programa “Diálogos con Américo”, a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el gobernador abordó el tema de la economía y detalló todas las acciones de su gobierno para favorecer que el crecimiento llegue a las y los tamaulipecos y genere mejores condiciones de desarrollo y bienestar.

Durante la entrevista con Héctor Cabrera, el mandatario tamaulipeco destacó que en el manejo de las finanzas del Estado hay seguridad, certeza y credibilidad, y los recursos se ejercen honestamente, lo que ha permitido destinar más de 9 mil mdp en obra pública en los 43 municipios, además de que se han logrado las mejores calificaciones crediticias de instituciones financieras y por primera vez, en la supervisión del gasto realizado por la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2023, no hubo observaciones.

Agregó que el aumento al salario mínimo durante los gobiernos de la transformación se ha incrementado 150 por ciento, brindando seguridad y oportunidad a la clase trabajadora, incluso con mejores condiciones en la región fronteriza, en donde se concentra el 54 por ciento de la población de Tamaulipas.

Mencionó que de 850 empresas registradas al inicio de su gobierno, hoy suman 950 debidamente establecidas e incluso muchas de ellas han ampliado sus líneas de producción y contribuyen a que se registre el más bajo índice de desocupación en los últimos años y a que Tamaulipas figure entre los estados con mejor crecimiento económico y del Producto Interno Bruto.

Aunado al apoyo que dispersan los programas federales con 24 mil mdp y que llegan de manera directa a 800 mil tamaulipecos y tamaulipecas, Villarreal Anaya puntualizó el trabajo del Fondo Tamaulipas con más de 900 mdp en créditos a favor de las micro y pequeñas empresas, así como el apoyo de Nacional Financiera, colocando más de 2 mil mdp con créditos a favor de los establecimientos que generan el mayor número de empleos.

Al atender la participación de las y los radioescuchas, quienes expresaron su interés por conocer las decisiones que se toman en su gobierno, Américo Villarreal resaltó la participación de Tamaulipas como la frontera con mayor intercambio comercial con Estados Unidos, ocupando el primer lugar nacional en flujo por carretera y por ferrocarril y el sexto lugar nacional en exportaciones con más de 6 por ciento del total del país.

Por último, mencionó los grandes proyectos de inversión para seguir alentando el crecimiento económico de Tamaulipas, como la expansión del puente de Comercio Mundial en Nuevo Laredo, la inversión en el puente Reynosa-Pharr, de Reynosa, el puerto del Norte, en Matamoros, el Puerto Multimodal, en esta capital, y el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Altamira.

El programa “Diálogos con Américo” se presenta los domingos a partir de las 18:00 horas, en el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, en el 107.9 de FM y 1480 de AM, en el Facebook de Radio Tamaulipas, en el canal de YouTube: RadioTamaulipasRTV y en X, @SERTVTamaulipas.

Las audiencias pueden hacer preguntas directamente al gobernador y participar en este programa mediante mensajes de texto o mensajes de voz a través de WhatsApp, al número 834 425 00 58.