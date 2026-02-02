Reafirman vigilancia epidemiológica para la prevención de enfermedades

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al considerar padecimientos con factores de riesgo y que representan problemas de salud pública, el Grupo Técnico Interinstitucional del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, en su primera sesión ordinaria de este año, analizó los procesos de contención de padecimientos como la sífilis, la presencia del gusano barrenador en Tamaulipas, así como las acciones sanitarias que se desarrollarán con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026.

En representación del secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, el director general de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza Garza, presidió los trabajos del grupo multidisciplinario del Sector Salud para la producción de información oportuna y útil en la toma de decisiones en salud pública.

Durante la sesión, se destacó el tema de la sífilis congénita, que, al tratarse de un padecimiento grave pero prevenible, requiere coordinación en la atención y detección oportuna para reducir los riesgos de afectación.

Este padecimiento, que se transmite de madre a hijo durante el embarazo o el parto, puede prevenir secuelas en el neonato mediante una detección temprana. Para ello, el Grupo Técnico determinó la implementación de medidas eficaces para su detección, asegurar el abasto de pruebas —las cuales se encuentran disponibles—, la capacitación continua del personal, así como la conformación de grupos de trabajo en todo el Sector Salud para el seguimiento y atención oportuna de los casos.

En lo referente a la presencia del gusano barrenador en territorio tamaulipeco, el coordinador de zona en la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales, Francisco Escobar Banda, presentó la situación actual y las estrategias implementadas para su control y prevención.

Durante su participación, realizada de manera virtual, Escobar Banda refirió que la mayor proporción de los casos se registra en bovinos y que se ha realizado la búsqueda intencionada de casos y visitas en puntos vulnerables como Aldama, aplicando cercos sanitarios y visitas casa por casa en al menos 61 manzanas a la redonda, con el objetivo de evitar brotes.

El bloqueo sanitario, implementado por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, que realiza la Secretaría de Salud en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), ha impedido la presencia de casos clínicos en humanos, a diferencia de otras entidades como Chiapas, donde se registra un promedio de 87 pacientes con este padecimiento.

Por último, se informó al Grupo Técnico Interinstitucional del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica que se conformó el Comando Estatal del Sector Salud, con el objetivo de reforzar la vigilancia sanitaria y epidemiológica antes, durante y después de la Copa Mundial de Futbol 2026, evento que representa desafíos significativos en materia de salud pública.

En este contexto, la capacidad operativa del Sector Salud se enfoca en establecer estrategias operativas y coordinadas para garantizar la protección integral de la salud de asistentes, residentes y participantes.

Esta primera reunión ordinaria se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Salud y contó con la asistencia del subdelegado médico del ISSSTE, Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán. Asimismo, participaron el epidemiólogo estatal, Sergio Uriegas Camargo; el jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles, Hugo Horacio Vargas Reyes; el jefe del Departamento de Prevención y Control de SIDA/ETS y Micobacteriosis, Jorge Sebastián Hernández Rodríguez; y la jefa del Departamento de Sistemas de Información para la Vigilancia Epidemiológica, Julita Portilla Sosa.