Instala SEDENA módulo de canje de armas en Victoria para fortalecer la paz social

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El Ayuntamiento de Victoria se sumó a la Campaña de Canje de Armas de Fuego 2026 que implementa la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con el objetivo de contribuir a la reducción del uso y posesión de armamento bélico en calles y hogares de la Capital.

Para fortalecer la estrategia de seguridad y paz social, el alcalde Eduardo Gattás Báez y el Coronel Francisco Arroyo Quintero, Comandante del 77 Batallón de Infantería, instalaron el módulo de atención ciudadana para la entrega voluntaria y anónima de armas.

“La seguridad se construye con decisiones responsables, con prevención y el vínculo de confianza entre la ciudadanía y el gobierno. Con esta campaña queremos dar un mensaje conjunto: menos armas en las calles y más tranquilidad en los hogares”, expresó Gattás Báez.

En el arranque de la campaña y exposición fotográfica que estará vigente del 3 al 6 de febrero, participaron el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, el presidente de la CANACO Federico González Sánchez; Lilian Garrido Ortiz de la Mesa Regional de Paz; Mayra Rodríguez Rocha de la FGR; Josué Lores Garza de la FGJE y Jorge Contreras Galván de la CMIC.