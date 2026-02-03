Por Carlos López Arriaga

Tiempo de demonios

Cd. Victoria, Tam.- Noticia de este martes tres de febrero, la fiscalía mexiquense dictó condena de 29 años a un cura pederasta de nombre ANTONIO MARÍA CABRERA (68 años) miembro de los polémicos Legionarios de Cristo y discípulo cercano de su fundador MARCIAL MACIEL.

Impresiona la trayectoria de CABRERA. Licenciado en Teología Moral por el Ateneo Regina Apostolorum de Roma, doctor en Investigación Interdisciplinaria por la Universidad Anáhuac de México, director de la Facultad de Bioética de la misma Anáhuac, entre otros grados y cargos.

Aunque todo ese conocimiento (incluyendo, paradójicamente, materias como Teología Moral) no le haya alcanzado para observar una conducta ética en el trato a un menor de edad.

Había sido capturado el 12 de junio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y desde entonces confinado en el Penal de Barrientos, en Tlalnepantla. Se le acusó por violación reiterada de un menor.

La justicia suele ser más pronta cuando la víctima viene de familias con poder, dinero, relaciones y buenos abogados. El afectado radicaba en Lomas de Tecamachalco, Ciudad de México. Zona residencial del Colegio Cumbres y la Anáhuac.

Acaso el resultado habría sido distinto si el pequeño fuese nativo de Ciudad Netzahualcóyotl. El suyo es un caso exitoso (denuncia, arresto, juicio, castigo) entre centenares impunes.

Todavía circulan fotos de MACIEL bendecido, arropado, por su protector el papa WOJTYLA (JUAN PABLO II). Luego el papa RATZINGER (BENEDICTO XVI) retiró a MARCIAL de su responsabilidad directiva, pero jamás lo entregó a la justicia que lo reclamaba en México y otros países.

Un hermano de RATZINGER, también cardenal, fue investigado por pedofilia en los años previos a 2013, cuando BENEDICTO abdicó del papado, por vez primera desde 1415. Así de grave estaría el asunto, si sumamos los casos de GEORG y del propio MACIEL, encubiertos ambos.

DE NUEVO EPSTEIN

El tema asoma por todas partes. Hoy mismo, DONALD TRUMP es señalado otra vez por el proceso insepulto de JEFFREY EPSTEIN. Sus cómplices tuvieron la suerte de que fuera reportado muerto por un poco creíble “suicidio por ahorcamiento”, cuatro días después de su arresto (agosto de 2019).

Recobró actualidad hoy que la justicia americana ha puesto ha disposición del público los archivos del caso, acatando una ley de transparencia aprobada por el Congreso en 2025.

Tres y medio millones de materiales investigativos, documentos, registros, comunicaciones, dos mil videos y 180 mil imágenes. Y, ojo, una ventanilla de búsqueda donde los reporteros se están dando gusto escarbando (https://www.justice.gov/epstein).

Las malas lenguas dicen que los archivos fueron purgados de cualquier material incriminatorio hacia TRUMP, antes de subirlos a la red. Pero si incluyeron a personajes de primer nivel como TED KENNEDY, TONY BLAIR, GEORGE BUSH, BILL y HILLARY CLINTON.

Y al príncipe ANDRÉS (ANDREW) del Reino Unido. Al día siguiente de que se presentó el primer cargo en su contra (enero de 2022) su anciana madre, ISABEL II, lo castigó. Le retiró sus títulos militares, el derecho a ser presentado como “Su Alteza Real” (His Royal Highness) y, donde más duele, los presupuestos de mecenazgos que administraba.

Igual figuran cantantes, artistas, cineastas, magnates tecnológicos, media docena de jeques árabes y gente de México. Sobre lo cual, cabe la advertencia. La sola aparición de sus nombres no los vuelve, en automático, cómplices de los crímenes cometidos por EPSTEIN.

Fue un publirrelacionista muy activo y se vinculó de distintas maneras con las élites del poder y el dinero. Muchas celebridades hoy son mencionadas porque figuran en listas de invitados. Lo cual no significa que hayan asistido a sus fiestas públicas, ni tampoco a sus orgías privadas en Islas Vírgenes.

Vale la advertencia para nombres como RICARDO SALINAS PLIEGO, CARLOS SLIM, MARÍA ASUNCIÓN ARAMBURUZABALA y PAULA CUSSI, viuda del “Tigre” AZCÁRRAGA, entre otros.

¿ENFERMEDAD DE LA ÉPOCA?

Grave la abundancia de casos paralelos. Como el proxeneta gringo KEITH RANIERE y su presunta empresa de marketing multinivel, que salpicó apellidos ilustres al sur del Río Bravo. Fachada de una secta oscura acusada de tráfico sexual, trabajo esclavo, fraude electrónico, crimen organizado y posesión de porno infantil.

Thriller noticioso que arranca con (1) su arresto en Puerto Vallarta (2018) y luego (2) el juicio en la afamada corte de Brooklyn (2019) y (3) la sentencia de 120 años que en la Correccional Federal de Atlanta.

En Estados Unidos alcanzó a figuras del showbiz. En México a los retoños de dos expresidentes. La hija de FOX y el hijo de SALINAS. En Nuevo León incluyó a la hija de un editor (JUNCO) y a la excandidata a la gubernatura (CLARA LUZ FLORES). También a MARIO DELGADO, aún atrapado hoy en historias calamitosas.

Y bueno, en una prisión de California purga sentencia el pastor de la Iglesia Luz del Mundo NAASÓN JOAQUÍN GARCÍA por delitos muy parecidos (crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil), mientras en la cárcel de Fort Dix, Nueva Jersey, el cantante rapero SEAN, “DIDDY”, COMBS paga sus 50 meses de prisión por crimen organizado, tráfico sexual y transporte con fines de prostitución. La analogía es inevitable, asoma un patrón de conducta, ¿signo de los tiempos?…

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: https://lopezarriagamx.blogspot.com