Remodela gobierno de Américo Paseo Méndez en Ciudad Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El Gobierno del Estado encabezado por Américo Villarreal Anaya rehabilita y remodela la concha acústica y pista de tartán del Paseo Méndez, destinando una inversión de 3.5 millones de pesos.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda mencionó que, en este sitio de esparcimiento y activación física, se sustituyen los 695 metros cuadrados M2 de la trotapista de tartán.

Asimismo, señaló que se lleva a cabo la remodelación de los baños, que incluye el cambio de mobiliario como inodoros, lavabos, mingitorios y secadores de manos, además de la sustitución de pisos. De igual manera, se realizan trabajos de impermeabilización y aplicación de pintura en la concha acústica, mejorando así su imagen y funcionalidad.

El secretario Cepeda destacó que estas acciones forman parte del compromiso de la actual administración estatal por rescatar, dignificar y modernizar los espacios públicos, brindando a las y los ciudadanos áreas seguras y adecuadas para la práctica del deporte, la cultura y la sana convivencia.