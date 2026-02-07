Avanza SEDUMA en la profesionalización del combate a incendios forestales

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Con el objetivo de proteger vidas, comunidades y ecosistemas, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) participó en el fortalecimiento de la preparación de las y los combatientes de incendios forestales, quienes conforman la primera línea de respuesta ante emergencias ambientales. Bajo una visión humanista y preventiva, se llevó a cabo la “Prueba de la Mochila”, una evaluación física clave para contar con brigadas mejor capacitadas y listas para actuar en condiciones de alto riesgo.

Como parte de las capacitaciones orientadas al desarrollo de competencias de las y los brigadistas y del personal de la Dirección de Recursos Naturales y Manejo de Áreas Naturales Protegidas, la prueba consistió en recorrer 4.8 kilómetros en un tiempo máximo de 45 minutos, cargando 20 kilogramos de peso. Este ejercicio permite simular escenarios reales de trabajo en terrenos agrestes, donde la exigencia física y mental es constante.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, explicó que esta evaluación tiene como propósito medir la resistencia física, cardiovascular y mental del personal operativo y, con ello, determinar si se encuentra en condiciones óptimas para realizar acciones de prevención y combate del fuego, priorizando en todo momento su seguridad.

“Esta prueba es fundamental, porque nos permite confirmar que nuestro personal cuenta con la preparación necesaria para enfrentar escenarios complejos sin poner en riesgo su integridad”, expresó.

La evaluación fue aplicada por personal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), como parte del protocolo oficial que establece los lineamientos para la actuación en el combate de incendios forestales a nivel nacional.

En esta jornada participaron elementos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura y de Protección Civil Estatal, fortaleciendo la coordinación interinstitucional como una herramienta clave para la prevención de riesgos y la protección del patrimonio natural del estado.

Estas acciones se alinean con la estrategia del gobernador Américo Villarreal Anaya, que impulsa una política pública centrada en la prevención, el bienestar humano y el cuidado del entorno, reconociendo que contar con personal capacitado y preparado es esencial para proteger a las familias tamaulipecas y su territorio.