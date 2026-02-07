Lucy de Gattás y el DIF Victoria colaboran para llevar matrimonios colectivos al CEDES Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En un ejercicio de respeto a los derechos humanos y fortalecimiento de los lazos familiares, se llevó a cabo la ceremonia de matrimonios colectivos en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria, donde 21 parejas formalizaron legalmente su unión.

La presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucy de Gattás, acompañó este significativo acto, destacando la importancia de reconocer que las personas privadas de la libertad conservan derechos fundamentales, entre ellos el derecho a formar una familia y a mantener vínculos afectivos que contribuyen a su proceso de reinserción social.

Durante el evento, Lucy de Gattás resaltó que este tipo de acciones fortalecen la dignidad de las personas y generan entornos más humanos, donde la familia y el acompañamiento institucional juegan un papel clave para reconstruir proyectos de vida.

En la ceremonia participó de manera activa la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del DIF Victoria, encabezada por el Procurador Carlos Eduardo López García, quien brindó acompañamiento legal y respaldo institucional para garantizar que los enlaces se realizaran conforme a derecho y con pleno respeto a las personas involucradas.

La realización de estos matrimonios fue posible gracias a la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, el Sistema DIF Victoria, la Dirección de Oficialías del Registro Civil y el Instituto de la Mujer en Tamaulipas, permitiendo el enlace legal de parejas integradas tanto por personas privadas de la libertad como por personas externas.

Tras la firma y entrega de documentos oficiales, las parejas celebraron una recepción en compañía de sus familiares y seres queridos, compartiendo un momento de convivencia que incluyó elementos tradicionales de las bodas mexicanas.

Con estas acciones, el DIF Victoria refrenda su compromiso de trabajar por una atención integral, humana y con enfoque en derechos, acompañando procesos que fortalecen a las familias y contribuyen a una sociedad más justa e incluyente.