UAT y SCJN firman alianza para la difusión del conocimiento jurídico

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suscribieron el Convenio Marco Alianza SCJN–UAT para la Difusión del Conocimiento Jurídico, así como un convenio específico en materia de servicio social.

El acto fue encabezado por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, y por el secretario general de la presidencia de la SCJN, Dr. José Hernández Hernández, con la participación como testigo de honor del ministro Irving Espinosa Betanzo.

En su intervención, el rector destacó que este acuerdo representa un acto de visión y responsabilidad institucional que confirma el compromiso de la UAT con el futuro de México.

Subrayó que la alianza permitirá que las y los estudiantes de Derecho se integren a los programas formativos de las Casas de los Saberes Jurídicos, espacios donde la teoría se convertirá en práctica y donde la vocación profesional encontrará un profundo sentido social.

El rector de la UAT agradeció la disposición y apoyo del presidente de la SCJN, ministro Hugo Aguilar Ortiz, para hacer realidad esta iniciativa, así como el respaldo otorgado por el Máximo Tribunal a través del ministro Irving Espinosa y el secretario general José Hernández.

Durante la ceremonia se puso en relieve que este es el primer convenio marco que la Suprema Corte firma con una universidad pública en la nueva etapa del Poder Judicial.

“Será un espacio de encuentro entre lo que se construye en la Corte y lo que se vive en las regiones; la Universidad Autónoma de Tamaulipas abre este camino y nos honra que así sea”, expresó el doctor José Hernández.

Como testigo de honor, el ministro Irving Espinosa Betanzo resaltó que este acuerdo es un paso trascendental para acercar la Suprema Corte a la ciudadanía y a la academia.

Reconoció la disposición del rector Dámaso Anaya y de las autoridades universitarias para convertir un proyecto inicial de servicio social en una alianza integral que incluirá prácticas profesionales, proyectos de investigación conjuntos, préstamo de acervo bibliográfico, organización de congresos, seminarios y cursos especializados.

“Ustedes abrirán brecha en una nueva relación entre el Poder Judicial y las universidades públicas; este convenio está hecho para que lo aprovechen estudiantes y docentes”, señaló.

Luego de la firma del convenio, el rector informó que, de julio a diciembre de 2025, 188 estudiantes de Derecho realizaron su servicio social en instancias vinculadas a la Corte, y que para el periodo enero–mayo de 2026 se proyecta la participación de 380 universitarios, cifras que reflejan el dinamismo de una matrícula cercana a tres mil estudiantes adscritos a las facultades de Derecho de la UAT.

El instrumento fue signado también por la directora general de la Casa de los Saberes Jurídicos de la SCJN, Beatriz Teresa Casas Arellanes y, por parte de la UAT, el secretario de Vinculación, Rogelio de Jesús Ramírez Flores, y el director de Servicios Escolares Julio César Macías Villarreal.