Espera Victoria en 2026 más de mil 200 millones de pesos en inversión: Gattás

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Victoria escribirá una nueva historia económica en inversión en el 2026, al tener una proyección superior a los mil 200 millones de pesos, anunció el alcalde Eduardo Gattás Báez.

El presidente municipal destacó que la capital de Tamaulipas está convertida en un nicho de oportunidades para empresarios locales y foráneos, al ubicarse entre las ciudades más seguras del país.

“Gracias a las fuerzas armadas, guardia nacional, guardia estatal y fiscalía del Estado que están ayudando mucho a Victoria, eso pacifica a la ciudad y la vuelve un nicho de oportunidades para los empresarios”, aseguró Gattás Báez.

Dijo que para este año se espera la llegada de hospitales privados, agencias automotrices, negocios del ramo de alimentos y tiendas departamentales, entre otros rubros económicos que seguirán detonando la economía local, la proyección en el 2026 es de 1,200 millones de pesos; reiteró.

En este importante movimiento económico que vive la capital, Gattás Báez destacó la derrama de 2,500 millones de pesos adicionales que se esperan para este año en Victoria a través de los programas sociales y económicos por parte del Gobierno Federal.