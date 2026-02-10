Marco Antonio Vázquez Villanueva

Magaly, con todo el flow…

De unos meses a la fecha nadie puede negar que el rival a vencer en busca de la candidatura para la presidencia municipal de Reynosa es la Diputada Magaly Deandar, al final le explicaré por qué.

Por lo pronto, le diré que Magaly pegó con todo, como escribe en sus redes, anda con todo el flow, tanto que en menos de seis horas de una publicación que hizo ya la estaban aporreando aunque no fue nada del otro mundo, por una simple animación ya la acusaron de todo, aunque la única realidad es que los golpes mediáticos venían de los aduladores y adoradores del presidente del Congreso, Humberto Prieto, la razón es obvia, saben que será la rival más fuerte en la contienda interna por la presidencia municipal de Reynosa.

El post de Magaly, por supuesto, es una ocurrencia de mal gusto, creo que pocos lo pueden negar, porque en el mismo se ve a la mujer (bueno, a una animación que tenía su rostro) bailando reguetón sensualmente, porque además un legislador tiene tareas importantes como para entretenerse en esto, porque debería ser más serio su actuar, incluso está obligada a trabajar el doble intentando quitarse la imagen de flojos que tienen los Diputados ante la ciudadanía y esta publicación, lejos de hacer algo bueno, le abona a los puntos malos.

Pero tampoco se puede ser inocente, no podemos instalarnos en el ideal o la animadversión a un género musical para ignorar que las redes “piensan diferente”, que la publicación le dio resultados ya que de 359 reacciones, a seis horas de subirla, 81 eran corazones, 5 tenían la carita con el corazón que significa un Me importa, 218 eran likes, de esos de la manita arriba, en los neutrales 8 expresaban asombro y 47 más se carcajeaban, normalmente son las reacciones para señalar ridículos de la personas cuando de publicaciones de corte político se tratan, pero eso no lo sabemos, igual si las toma como negativas no impactan.

De todo, lo triste para los adoradores de Humberto Prieto es que se exhiben pronto y por poco, le bastaron seis palabras a Magaly, más una animación, para ponerlos a chambear, a descalificarla como fuera posible, aunque con ello no hacían otra cosa que mostrarse como intolerantes y levantarle el rating. “Con mucho flow iniciando la semana 💃 #badbunny”, dice la publicación de una fanpage que se supone maneja la Diputada.

Para ser sinceros, le repito, el post es de mal gusto por el cargo que se presume persigue, por el cargo que actualmente ostenta, además tiene poco impacto en el feis si se toma en cuenta el universo de votantes de ese municipio, por eso lo interesante del virulento ataque en contra de la legisladora, quizá algo sabe el pastor del Congreso al grado de que sus amigos y aduladores se le fueron encima a la su compañera de curul por una publicación inútil.

Por supuesto, puede ser que todo responda a supuestos, y aquí viene el resto de la historia sobre por qué Magaly entra como favorita a la candidatura por Reynosa, todo es en razón a leyendas que se escuchan en ese municipio sobre el consuegro, es decir, del patriarca de la familia a la que ahora está vinculada la Diputada a través del matrimonio de una de sus hijas que se unió en nupcias con el hijo de uno de los hombres más poderosos de todo México, de Rigoberto Garza Cantú, si él mismo que supuestamente hacía alcaldes de ese municipio, el mismo que le apostaba a la política del más alto nivel, el mismo del que solo de escuchar su nombre muchos que se decían poderosos en esa región mejor tomaban precauciones antes de provocar y se retiraban.

“Si Don Rigoberto Garza quiere que sus nietos sean nietos de una presidenta municipal de Reynosa y no solo de una exdiputada no habrá poder económico ni político que pueda ponérsele enfrente, no podrán frenar sus pretensiones porque además debe tener una excelente relación con el gobernador y el sistema político a nivel nacional, con la ventaja de que la Diputada también es de las confianzas del poder local”, afirma uno de los que conocen la política local y en particular la de Reynosa.

Entonces, pues Magaly si anda con todo el flow, aunque eso sí, todo dependerá de la voluntad de su consuegro, de la que tenga el gobernador, más que eso, también de lo que pueda hacer ella misma por su proyecto del cual como que son tiempos de que construya o amplie su equipo si intenta hacer una candidatura sólida, digo, porque ese municipio no será nada sencillo para nadie, menos cuando todos andan de la greña y no permiten avanzar ni dejarse…

CON EL RESPALDO DE AMÉRICO VILLARREAL, LA UAT SE TRANSFORMA… El avance y la proyección que tiene la Universidad Autónoma de Tamaulipas bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado es resultado del vínculo entre la UAT y el Gobierno del Estado, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien atestiguó la toma de protesta de la doctora María Guadalupe Vázquez Salazar como directora de la Facultad de Enfermería Victoria.

“Felicito mucho al rector Dámaso Anaya, que está dirigiendo con tino a esta gran Universidad Autónoma de Tamaulipas, que ahora, como vemos, los recursos alcanzan para hacer muchas cosas; primero, porque existe una comunión entre el gobierno y la universidad y se entregan los recursos que son propios para la formación profesional a su plenitud”, expresó.

Destacó que, gracias a todo este esfuerzo, la universidad ha mejorado en su desempeño e indicadores, figurando ya entre las más importantes del país; además, se han terminado obras que habían quedado inconclusas o estaban abandonadas por muchos años y se ha aumentado la matrícula y el número de profesionistas que se forman en la UAT.

“Así es que enhorabuena, eligieron muy bien a su rector, felicidades, universitarios”, indicó.

Tras reconocer la trayectoria profesional de la nueva directora del plantel, el mandatario estatal convocó también a las y los universitarios a seguir preparándose con una visión humanista y aprovechar las oportunidades para enfrentar el reto que tiene hoy la educación en un área tan sensible como es la salud.

ENFERMERÍA SE TRANSFORMA CON EL RESPALDO DEL GOBERNADOR… El rector Anaya Alvarado reconoció el respaldo del gobernador Villarreal Anaya para hacer posible la transformación de la Facultad de Enfermería y la entrega de nueva infraestructura, como la techumbre monumental de más de 1,160 metros cuadrados que se pone al servicio de la comunidad académica, así como una techumbre de usos múltiples con domo, que dignifica los espacios donde se construye la vida universitaria.

“Nada de esto sería posible sin una visión clara y un respaldo decidido a la educación pública; por ello, quiero hacer un reconocimiento expreso al gobernador del estado, al doctor Américo Villarreal Anaya, por su invaluable apoyo a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y por sostener con congruencia y convicción un principio que compartimos plenamente: educación, educación y más educación. Muchas gracias, señor gobernador, por confiar en su universidad”, dijo.

Por su parte, la directora de Enfermería, María Guadalupe Vázquez, aseguró que esta facultad seguirá siendo pilar fundamental de la universidad y una comunidad con humanismo en el corazón, contribuyendo a la transformación de Tamaulipas que encabeza el gobernador Américo Villarreal.

“Conoce profundamente a nuestro gremio y en múltiples ocasiones ha expresado que el personal de enfermería no es simplemente un ayudante del médico, sino un profesional que colabora de manera fundamental en beneficio de la salud de la población”, mencionó.

REAFIRMA GOBERNADOR ALIANZA CON LA UAT EN FAVOR DE LA EDUCACIÓN Y LA SALUD… El gobernador Américo Villarreal Anaya, junto con el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó este lunes la ceremonia de honores a la bandera y atestiguó la toma de protesta de la Dra. María Guadalupe Vázquez Salazar como directora de la Facultad de Enfermería Victoria para el periodo 2026-2029.

Durante el evento, celebrado en el Campus de la Salud, el mandatario estatal expresó su beneplácito por acompañar a la comunidad universitaria, destacando el liderazgo del rector Dámaso Anaya y la proyección que ha alcanzado la casa de estudios. Reiteró que los universitarios eligieron bien a su rector, quien, en poco tiempo de gestión, ha dado grandes resultados en la transformación de la UAT.

Resaltó también que hoy existe una estrecha comunión entre gobierno y universidad, la cual permite que los recursos se traduzcan en mejores condiciones para fortalecer el crecimiento en obras concluidas, así como la formación profesional y el incremento sostenido de la matrícula.

Subrayó el papel estratégico de la Facultad de Enfermería Victoria dentro del sistema de salud y recordó su trayectoria profesional junto a la hoy directora, a quien calificó como una mujer de preparación, disciplina y profundo sentido humano.

El gobernador Américo Villarreal reflexionó sobre los retos que enfrenta la educación ante el avance tecnológico y la necesidad de formar profesionales con visión humanista, capaces de responder a los cambios vertiginosos del conocimiento.

Por su parte, el rector Dámaso Anaya reconoció el respaldo del gobernador para el fortalecimiento de la educación pública y sostuvo que invertir en la UAT es invertir en salud, desarrollo social y un mejor futuro para los nuevos profesionistas.

En cumplimiento al Estatuto Orgánico de la Universidad, el rector entregó la constancia de elección y le tomó protesta a la Dra. María Guadalupe Vázquez Salazar, a quien expresó el respaldo de su administración, al tiempo de invitar a la comunidad de esta institución a trabajar en unidad para seguir construyendo una universidad de excelencia, comprometida con Tamaulipas y con su misión social.

Dámaso Anaya puntualizó las recientes acciones de infraestructura y equipamiento en la Facultad de Enfermería Victoria, destacando la instalación de 170 nuevas computadoras, equipos especializados para su centro de tecnología avanzada, pantallas inteligentes y unidades de transporte destinadas a actividades académicas y de servicio social.

En este marco, se inauguró una techumbre monumental de más de 1 160 metros cuadrados y un domo de usos múltiples que dignifican los espacios de convivencia y formación.

En su intervención, luego de asumir el cargo, la Dra. Vázquez Salazar agradeció la confianza de docentes y alumnos para encabezar la Facultad de Enfermería. Reafirmó su compromiso con la excelencia académica que ha distinguido al plantel por casi 70 años, enfocándose en formar profesionales de la salud con ética y humanismo.

El evento reunió a autoridades del gabinete estatal, del Poder Judicial y Legislativo, mandos de las fuerzas armadas, así como a la comunidad docente, estudiantil y administrativa de la UAT, quienes atestiguaron este acto que reafirma el compromiso universitario con la formación de profesionales de la salud con alto sentido humano.

IMPULSA GOBIERNO DE VICTORIA MEJORAMIENTO DE CALLES… La Secretaría de Obras Públicas del Municipio mejoró el flujo vehicular en 27,250 metros cuadrados de calles de Victoria, como parte del programa permanente de rehabilitación de vialidades que impulsa el gobierno de Eduardo Gattás Báez garantizando vialidades más seguras y funcionales.

Del 2 al 6 de febrero se bachearon 1,750 metros cuadrados de pavimento dañado en la calle 8 y 9 Juan José de la Garza colonia Mainero, calle 13 Conrado Castillo y Alejandro Prieto col. San Francisco, en el crucero con avenida del Valle calle 8 en Valle de Aguayo y en el 4 y 5 boulevard Praxedis Balboa.

Se continúo con la restauración de la cinta asfáltica en el acceso del fraccionamiento Valle Escondido y en el callejón 4 del fraccionamiento Los Olivos, mejorando en estos sectores el tránsito vehicular de 6 colonias de la capital con un beneficio directo para 3,200 usuarios.

Obras Públicas rastreo y niveló con maquinaria pesada 25,500 metros cuadrados calles, caminos rurales y campos de futbol en los ejidos; Congregación Caballeros, Gudalupe Victoria, Alianza de Caballeros, Benito Juárez, La Libertad y Mariposas y Magüiras.

En el área urbana se restauraron las calles Río Nazas y Subida Alta en la colonia Bethel, calle Puebla colonia Tomás Yarrington y calle Gratitud Frac. Integración Familiar, sumando 15 vialidades mejoradas, 2 caminos rurales y 2 áreas verdes, resultando beneficiados 4,700 habitantes.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com