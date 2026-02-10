Ofrece IPSSET préstamo para útiles escolares durante mes de febrero

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Durante todo el mes de febrero, el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) pone a disposición de los trabajadores del Gobierno del Estado, pensionados y pensionistas, el préstamo para útiles escolares por la cantidad de 2 mil pesos por alumno, a pagar en ocho quincenas sin intereses, indicó Sandra Ivonne Mejía Bárcena, directora general del IPSSET.

Los niveles educativos considerados para este crédito abarcan desde preescolar hasta nivel universitario. Podrán solicitarlo los trabajadores del Gobierno del Estado de Tamaulipas, aportantes al fondo de pensiones a partir de los 6 meses, que sean estudiantes o que tengan hijos estudiantes, pensionados y/o pensionistas del IPSSET estudiantes; cumpliendo con los requisitos y capacidad de pago.

“Este es un apoyo que el Instituto pone a disposición para mejorar la economía de las familias de los afiliados, el cual se incrementó de mil 200 pesos a 2 mil pesos por préstamo. Si el trabajador tiene uno o varios hijos estudiantes puede solicitarlo siempre y cuando tenga capacidad de pago y cumpla con los requisitos”, comentó Mejía Bárcena.

Los requisitos para el trámite y el formato para su descarga se encuentran en www.tamaulipas.gob.mx/ipsset. Para dudas, pueden marcar al 8343187300 ext. 76416, 76443, 76448 o escribir al correo electrónico prestaciones.ipsset@tamaulipas.gob.mx, en un horario de atención de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes.