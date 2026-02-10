Pide alcalde a COMAPA Victoria avanzar en reparación de fugas y obras

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, se reunió con integrantes del consejo operativo de COMAPA para evaluar el programa de obra y priorizar la reparación de fugas de agua potable y drenaje sanitario en la Capital.

En la reunión, dio la instrucción de atender la recomendación del Comité de Seguimiento y Evaluación del Semáforo del Cuidado del Agua, para garantizar el abasto, uso responsable y racional del agua, en el lapso que se mantenga a Victoria en semáforo rojo.

El gerente del organismo operador, C.P. Fernando García Fuentes, junto a su equipo de colaboradores, presentó un informe de las acciones y trabajos realizados en la atención y reparación de fugas, sondeos, desazolves y rehabilitación de descargas sanitarias en la ciudad.

También se evaluó el avance de obra, en las colonias Miguel Alemán, Héroes de Nacozari, Pedro J. Méndez, Treviño Zapata, Américo Villarreal y La Moderna; donde se trabaja en la rehabilitación de red de agua potable, tubería de PVC, acero y construcción del desarenador en La Peñita.