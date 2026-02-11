Forma UAT a estudiantes con más competencias para el mercado laboral

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Al encabezar una jornada integral de trabajo en la Facultad de Ingeniería Tampico (FIT), el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, reafirmó el compromiso institucional de fortalecer las competencias de los estudiantes para una exitosa inserción en el mercado laboral.

Durante su visita, destacó la oportunidad de convivir y fomentar un diálogo directo con la comunidad universitaria, en la visión de impulsar una educación humanista y de alto impacto social.

La jornada se llevó a cabo en el marco del 70 aniversario de esta institución, mediante un programa centrado en la modernización de espacios, el fortalecimiento de la vinculación institucional, además de la revisión de indicadores académicos y prioridades de infraestructura.

Acompañado del director de la Facultad de Ingeniería Tampico, Roberto Pichardo Ramírez, el rector Dámaso Anaya inició su visita con el corte de listón de las nuevas áreas de Atención Integral a Alumnos, que optimizan el funcionamiento de Servicios Escolares, Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación.

Durante el recorrido conversó con los estudiantes de las diversas carreras de ingeniería, y los exhortó a aprovechar todo lo que brinda la institución para su formación integral. Visitó también los laboratorios y áreas estratégicas, constatando las condiciones de los espacios destinados a la formación de ingenieros en las áreas: Civil, Industrial y de Sistemas, Sistemas Computacionales, Negocios, Ingeniería en Desarrollo Sostenible, así como la Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de nueva creación.

En su visita, el rector presidió la firma del convenio de colaboración entre la UAT y el Colegio de Ingenieros Civiles de Tamaulipas, con la participación del presidente del organismo colegiado, Darío Alfonso Brambila Mendoza, destacándose el objetivo de fortalecer la formación profesional, impulsar la educación continua y generar proyectos conjuntos que respondan a los retos de la infraestructura y el crecimiento urbano del estado.

En otra parte de la jornada, se presentaron los avances académicos y los indicadores institucionales actuales, destacándose los nuevos programas educativos y las propuestas de colaboración e investigación estratégica de la facultad.

También se llevó a cabo la entrega de certificados CERTIPORT a un grupo de docentes, avalando con ello sus competencias tecnológicas internacionales.

Dámaso Anaya concluyó el recorrido junto a cientos de estudiantes en la explanada de la Facultad de Ingeniería, reafirmando el compromiso de conocer de cerca las experiencias de la comunidad universitaria para consolidar una institución más humana y con un profundo sentido social.