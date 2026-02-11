Victoria crece y se fortalece con más y mejor empleo: Lalo Gattás

El alcalde Eduardo Gattás Báez, en compañía de su esposa Lucy de Gattás, y representante de la Cámara Nacional de Comercio local, presidió el evento protocolario en la explanada de la Presidencia Municipal

11 febrero, 2026
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- La economía de Victoria crece y se fortalece con 840 vacantes de 23 empresas y Secretaría de Seguridad Pública que, en coordinación con el Gobierno de Victoria, estuvieron disponibles en la Segunda Jornada de Reclutamiento de Empleo.

El alcalde Eduardo Gattás Báez, en compañía de su esposa Lucy de Gattás, y representante de la Cámara Nacional de Comercio local, presidió el evento protocolario en la explanada de la Presidencia Municipal, donde se instalaron módulos informativos para ocupación laboral.

“Este gobierno genera condiciones para que lleguen empleos, fortalecer la economía local y mejorar bienestar social” expresó Gattás Báez al reconocer la confianza y compromiso compartido del sector empresarial e instituciones de gobierno por el desarrollo de la Capital.

En esta suma de voluntades, participaron la SSP Estatal, CANACO Victoria y la Iniciativa Privada con oportunidades de empleo en áreas de seguridad pública, medica, de la construcción, administrativa, técnica, auxiliar en tiendas departamentales y DIF Victoria.

11 febrero, 2026
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Refuerza IMSS Tamaulipas campaña de vacunación contra el sarampión

11 febrero, 2026

Forma UAT a estudiantes con más competencias para el mercado laboral

11 febrero, 2026

Reciben CEDES de Tamaulipas cuatro mil 500 uniformes, zapatos y ropa de cama

11 febrero, 2026

Impulsa rector lazos con la comunidad de la FIC-UAT

10 febrero, 2026
Botón volver arriba