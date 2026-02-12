Cruz Azul aplasta al Vancouver y avanza en la Concacaf Champions Cup

AGENCIAS

En modo arrollador y con Luka Romero como figura, el Cruz Azul avanzó el jueves a octavos de final de la Concacaf Champions Cup al golear 5-0 al Vancouver FC canadiense en partido de vuelta de primera fase.

Con esta victoria en el estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, La Máquina celeste avanzó a la segunda ronda con un marcador global de 8-0.

Luka Romero fue la figura del juego con un triplete. Al minuto 37 recibió un pase filtrado en el área y mientras caía al césped definió el 1-0 con un toque frente al portero Callum Irving.

Romero firmó el 2-0 de cabeza dentro del área chica al 45+1′, con asistencia de Omar Campos.

Tras un desborde por el costado derecho, al minuto 62, Romero se coló al área y conectó un disparo que fue rozado por el defensa Matteo Campagna para convertirse en el 3-0.

Jorge Rodarte se encargó del 4-0 con un cabezazo al filo del área chica, al minuto 68.

Y en su primer partido con el equipo celeste, el refuerzo argentino Nicolás Ibáñez sentenció el 5-0 con un remate a bocajarro al 74′.

En octavos de final, el Cruz Azul, defensor del título, se cruzará con el Monterrey.