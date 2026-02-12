En Tamaulipas no hay casos confirmados de sarampión, afirma la Secretaría de Salud

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Salud informó que el último caso de sarampión registrado en Tamaulipas fue en el primer semestre del año 2025.

El epidemiólogo estatal, Sergio Uriegas Camargo, mencionó que desde entonces solo se han registrado casos sospechosos.

En relación a un caso sospechoso que se reportó en redes sociales, el funcionario descartó que se hubiera confirmado la enfermedad.

Dijo que se mencionó un presunto de sarampión en la escuela primaria “Raúl Flores García”, de Reynosa, pero que la paciente no presentó fiebre, no viajó y los contactos cercanos permanecen asintomáticos, motivos por los cuales se descartó la presencia de sarampión.

“Este caso, no cumple con la definición clínica para determinar probable o positivo a esta enfermedad; sin embargo, tenemos la instrucción del gobernador, Américo Villarreal Anaya, de activar de manera inmediata el cerco epidemiológico y bloqueo vacunal para evitar contagios, y este caso se trata de una paciente con probable padecimiento de varicela”, señaló Uriegas.

Añadió que a pesar de la sintomatología de la paciente de 9 años de edad, y de acuerdo con los protocolos establecidos para confirmar o descartar el diagnóstico, se envió muestra al Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Sobre los casos sospechos que se han reportado, Uriegas Camargo afirmó que han sido descartados, y agregó que la vacuna es la principal herramienta de prevención, por ello muchas personas están protegidas y los brotes pueden controlarse rápidamente por la aplicación de este biológico.