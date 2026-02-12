Por Carlos López Arriaga

Gallinas fuera del huacal

Cd. Victoria, Tam.- Pese a las mejores intenciones, incluyendo en ellas el anuncio optimista de LUISA MARÍA ALCALDE el pasado 28 de enero, la alianza de MORENA con PVEM y PT sigue mostrando grietas que, de no subsanarse, exigirán del partido mayor decisiones firmes.

¿Por qué el mayor?, porque es el que aporta votos, capital político y financiamiento. MORENA es motor, combustible y tracción. Los otros dos viajan de moscas. Se les ocupa únicamente para alcanzar la mayoría constitucional que la 4T aún necesita en sus planes pendientes de reforma.

Sin este último apremio, el advenedizo PVEM y el inexistente PT merecerían ser dejados a su suerte, para que se mantengan de sus votos, aunque sea una vez en sus vidas.

Partidos bisagra que sin peso real se encuentran en posición de inclinar la balanza entre las dos fuerzas reales; MORENA y el PRIAN. Se ponen entonces los moños y encarecen el apoyo.

Desde luego, la doctora SHEINBAUM se mantiene firme en su decisión de vetar el traspaso de cargos entre parientes, ya sea de cónyuges (San Luis), hermanos (Zacatecas) o entre hija y padre (Guerrero).

Aquí comenté que, desde tierras potosinas, el gobernador verde dólar RICARDO GALLARDO había anunciado el mes pasado su veto a la “Ley Esposa” que pretendía obligar a los partidos para que postulasen solo candidaturas femeninas en el entrante proceso de 2027.

Anuncio que despertó la expectativa de un probable arreglo, quizás lanzando un candidato en común que no fuera la senadora RUTH GONZÁLEZ pero pudiera llenar el ojo a verdes y guindas.

ROMPIENDO FILAS

Pero el rubicundo exgobernador de Chiapas MANUEL VELASCO COELLO, coordinador verde en la Cámara Alta, tenía otros planes. El pasado miércoles, en pleno recinto, MANUEL se hizo seguir por los medios hasta el escaño de RUTH y la destapó.

Se pasó por el arco del triunfo los acuerdos previos firmados por LUISA MARÍA y sus socios, la también senadora KAREN CASTREJÓN TRUJILLO dirigente formal del Verde, y ALBERTO ANAYA, franquiciario del PT desde hace tres décadas, quien se atrevió a declarar que su partido sería el aliado más sólido de la 4T.

Promesas vanas. Ni los verdes soltaron la candidatura de RUTH ni los petistas al tercer MONREAL (SAÚL, también senador) en Zacatecas.

¿Se chamaquearon a LUISA MARÍA?… Eso parece. En la citada reunión, la joven dirigente de MORENA había quedado tan satisfecha que sacó su gato a retozar para decir que “la transformación está más fuerte que nunca rumbo al 2027”, pues “la unidad del movimiento no está en duda” y “se van a quedar con las ganas quienes apuestan por la ruptura”.

Pero no, mire usted. Recodando el clásico de TITO MONTERROSO, cuando la líder guinda despertó, el tiranosaurio ANAYA y el iguanodonte VELASCO seguían ahí, en la misma terquedad, sin cambiar un milímetro sus planes,

Y tan ufanos se sienten de su rebeldía, que ya contagiaron al gobernador neoleonés SAMUEL GARCÍA, quien desde el 2024 viene fingiéndole amistad a la doctora SHEINBAUM, pero con intenciones parecidas a las de ANAYA y VELASCO. Ganar tiempo y reincidir en el proyecto de imponer a su cónyuge MARIANA RODRÍGUEZ en la gubernatura.

Heredar cargos entre parientes, vicio odiado por CLAUDIA. Lo vimos en Coahuila donde dos priístas, HUMBERTO y RUBÉN MOREIRA, se pasaron el chicle para regentear el estado entre 2005 y 2017.

Y lo que ya sabemos de Reynosa. Doña MAKI llegó en 2016 y, gobernó en dos ocasiones seguidas, para heredar cetro y corona a su cachorro, CARLOS PEÑA, quien también se despachó dos mandatos al hilo, en un cargo que deberá entregar en 2027.

Lo cual pretende hacer la familia SALGADO en Guerrero. La “torita” EVELYN SALGADO busca traspasar el cargo a su padre, el semoviente mayor, FÉLIX SALGADO MACEDONIO.

PINTANDO RAYA

Sobre esto habló CLAUDIA en la matutina de este jueves, respondiendo tajante a pregunta expresa: -“No estoy de acuerdo, no me parece correcto que se sucedan familiares en el periodo inmediato. Que se esperen seis años para poder competir, pero no está bien que haya una sucesión de un familiar de manera directa.”

Recordó la reciente reforma constitucional que así lo prohíbe. En la Constitución quedó que, a partir del 2030 no podrá traspasarse un cargo de elección entre parientes: alcaldes, diputados, senadores, gobernadores.

Decisión que se aplicaría desde 2027 pero la perversa alianza entre ADAN AUGUSTO LÓPEZ (senado) y RICARDO MONREAL (diputados) añadió un parche transitorio para que dicha reforma entre en vigor hasta el 2030.

En respuesta CLAUDIA propuso a LUISA MARÍA instrumentar dicha medida al interior de MORENA, cambiar sus estatutos. Y así se hizo, pero solo tendrá efecto en el partido guinda. Los insurrectos de ahora podrán todavía ejercer su nepotismo desde el PT y el PVEM, mientras SAMUEL hace lo propio en Movimiento Naranja.

Dicho está. Sigue brillando por su ausencia esa pieza clave del viejo sistema político. El operador en jefe de la política interna que solía meter orden desde Gobernación, con hombres como JESÚS REYES HEROLES, MARIO MOYA, FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS o MANUEL BARTLETT, entre otros.

Hoy en día, el señorial palacio de Bucareli parece reducido a casa de los espantos. Que, por cierto, a nadie asustan.

