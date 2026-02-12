Victoria: Rehabilitan pavimentación de la calle 27 Lauro Rendón

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En Victoria, las obras que la transforman, se hacen caminando colonias, escuchando a la gente y cumpliendo, afirmó el alcalde Eduardo Gattás al regresar a la colonia Héroe de Nacozari a entregar la pavimentación de la calle 27 Lauro Rendón.

“Más allá de números, esta obra representa mejor movilidad, más seguridad y dignidad para la vida diaria de quienes viven aquí. Durante años fue una petición sentida de las familias, estudiantes, trabajadores y comerciantes que la transitan y hoy estamos inaugurando lo que se prometió”, enfatizó.

En compañía de su esposa Lucy de Gattás, agradeció a los más de 28 mil beneficiarios la confianza y paciencia en la rehabilitación con carpeta asfáltica de las nueve cuadras, que abarcan una superficie de 12,743. 49 metros cuadrados, entre Alberto Carrera Torres y Benito Juárez.

Héctor Covarrubias, a nombre de vecinos del sector, expresó el agradecimiento por la obra vial y rehabilitación de 900 metros de red de agua y 118 tomas domiciliarias; reconociendo al alcalde de la Capital el arduo trabajo que realiza para cambiarle el rostro a la ciudad.

En el corte inaugural participaron integrantes del Cabildo y secretarios de Obras Públicas Eusebio Alfaro Reyna, Servicios Públicos Carlos Charles Ortiz y Lorena Zapata de Bienestar Social.