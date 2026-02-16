Preparan el San Marcazo en Ciudad Victoria

El gobierno de Victoria inició preparativos para la organización del festival musical, cultural y deportivo San Marcazo 2026, a celebrarse en el periodo vacacional de Semana Santa en el mes de marzo.

16 febrero, 2026
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El gobierno de Victoria inició preparativos para la organización del festival musical, cultural y deportivo San Marcazo 2026, a celebrarse en el periodo vacacional de Semana Santa en el mes de marzo.

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, informó que instruyó a Protección Civil, Dirección de Seguridad y Tránsito estrechar coordinación con instancias del Estado para preparar el operativo de auxilio y asistencia a paseantes y visitantes.

Dijo que la misma instrucción giró a las áreas municipales de Bienestar Social, Deportes y Cultura para elaborar el programa de actividades familiares de la segunda edición del San Makids para fortalecer la convivencia familiar.

“Se esta promoviendo a Victoria para que sea punto de turismo de conectividad y superar los 10 mil visitantes en el festival San Marcazo y lugares turísticos del área rural” señaló, al agregar que también se trabaja con el sector hotelero local para promover a Victoria como ciudad satélite de Monterrey para el Mundial de Fútbol de junio próximo.

16 febrero, 2026
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Se suma sector privado y ayuntamiento de Reynosa a estrategia de vacunación contra el sarampión

16 febrero, 2026

Festeja Radio UAT 34 años de ser la voz del quehacer universitario

16 febrero, 2026

Presentan convocatoria para el “Novillo Gordo 2026”

16 febrero, 2026

Victoria: Rehabilitan pavimentación de la calle 27 Lauro Rendón

12 febrero, 2026
Botón volver arriba