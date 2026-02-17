Impulsa Américo ante SADER apoyos y programas para el campo tamaulipeco

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Como parte de su agenda de trabajo en la Ciudad de México, el gobernador Américo Villarreal Anaya se reunió con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, encabezados por el subsecretario Leonel Cota Montaño, a fin de evaluar proyectos y acciones que permitan consolidar el desarrollo y transformación del campo tamaulipeco.

Entre los temas tratados en esta reunión de trabajo, celebrada en las oficinas de la SADER, destacaron: la comercialización de la producción de sorgo y maíz; el acopio adicional de producción de frijol; el proyecto para comercializar carne de calidad y la repoblación del hato ganadero de Tamaulipas.

Asimismo, se tomaron acuerdos para formalizar un esquema comercial entre Leche para el Bienestar y el Gobierno de Tamaulipas para la distribución y venta de este producto en el estado, así como la propuesta de incorporación de productores cañeros a los programas de apoyo con Fertilizantes para el Bienestar.

Por parte del Gobierno del Estado también participaron: el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores; el subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto; así como el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García.

Acompañaron al subsecretario de SADER, Leonel Cota Montaño: David Palos, director general de Ganadería y Carlos Rodríguez Arana, director general de Financiamiento y Gestión de Riesgos.