Marx Arriaga deja la oficina de la SEP, tras 100 horas atrincherado

17 febrero, 2026
1 minuto de lectura

AGENCIAS

Bajo los gritos de “¡No estás solo!” y “¡Fuera Mario (Delgado) de la SEP!”, Marx Arriaga, exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) abandonó sus oficinas y abordó el Sistema de Transporte Colectivo Metro en la estación Coyoacán.

Su salida se da luego de 100 horas de estar atrincherado al interior de sus oficinas y tras ser notificado de su despido por parte de representantes de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP.

Al salir de su oficina, ubicada en Av. Universidad 1200, Marx Arriaga llevaba en mano los cuadros que adornaban su espacio, uno de ellos del filosofo y economista Karl Marx.

Marx Arriaga ocupo desde 2019 dichas oficinas cuando fue nombrado director de Materiales Educativos por Delfina Gómez Álvarez, actual gobernadora del Estado de México y extitular de la Secretaría.

