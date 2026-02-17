Van 31 fallecimientos por sarampión en México

AGENCIAS

Hasta el lunes 16 de febrero de 2026 se registraron 31 muertes causadas por sarampión en México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

El penúltimo registro, del pasado viernes 13 de febrero, reportó 29 personas fallecidas derivado del brote de sarampión, ese mismo día la primera en Chiapas; sin embargo, el fin de semana se sumaron dos muertes más, una en Jalisco y otra en Durango.

Al día de ayer, la dependencia federal reportó 9 mil 850 contagios confirmados en el país, y la mayoría de ellos en Jalisco, que suma 2 mil 659 casos desde que inició el brote, en febrero del año pasado.

Asimismo, la Ssa ha notificado 25 mil 799 casos probables, y tiene en estudio 4 mil 585 casos.