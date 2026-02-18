Destina Gobierno de Tamaulipas 105 millones de pesos para atender problemática de socavones en Tampico y Ciudad Madero

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Tampico, Tamaulipas. – Con el objetivo de atender de manera prioritaria uno de los principales retos que enfrenta la zona sur del estado, el gobernador Américo Villarreal Anaya instruyó destinar una inversión inicial de 105 millones de pesos para atender la problemática de socavones en Tampico y Ciudad Madero.

En rueda de prensa, el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, acompañado por la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal; el presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; y el gerente de Comapa Sur, Francisco González Casanova, explicó que la infraestructura hidrosanitaria de la zona presenta una antigüedad aproximada de 60 años, derivada de un rezago histórico en materia de conservación y rehabilitación.

“Estamos construidos en suelos arenosos con alta permeabilidad, lo que permite la infiltración de humedad y eleva el manto freático”, señaló el titular de la dependencia, al detallar los factores técnicos que inciden en la formación de socavones.

Durante la presentación se expusieron proyecciones estadísticas con tres escenarios: uno conservador, considerando la repetición de cifras registradas en 2024; un escenario medio, similar al comportamiento observado en 2025, que representó un reto importante para los ayuntamientos y el organismo operador; y un escenario crítico, en el que la tendencia de los últimos tres años continúe en aumento.

Ante este panorama, el Gobierno del Estado determinó ejecutar 37 acciones en Tampico y 17 en Ciudad Madero, priorizando aquellas zonas con mayor riesgo para la población, con el fin de prevenir afectaciones a la integridad de las personas y a la salud pública.

Finalmente, se informó que los recursos comenzarán a ejercerse de manera inmediata, con el objetivo de que los trabajos correspondientes a esta primera etapa queden concluidos en un periodo estimado de cuatro meses.

Posteriormente, se dará paso a la programación de una segunda etapa, a fin de dar continuidad a las acciones y ampliar el alcance de atención para la solución integral de esta problemática en la zona sur del estado.