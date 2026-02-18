Entregó Turismo premios por 1.3 mdp a lo mejor del carnaval

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Tampico, Tamaulipas.- El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, dio a conocer que el Carnaval Tamaulipas 2026 atrajo a más de 77 mil visitantes a la zona sur del estado, donde se vivió con gran esplendor la fiesta, dejando una derrama económica que superó los 26.9 millones de pesos.

Destacó que junto a la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya y sus homólogos de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo y de Altamira, Armando Martínez Manríquez se realizó la entrega de premios a sus máximos ganadores tras una vibrante edición llena de color, música y creatividad.

Frente a los asistentes se abrió cada sobre que contenía el nombre del ganador seleccionado por los jueces, quienes realizaron la evaluación respectiva durante los tres desfiles por Madero, Altamira y Tampico.

“Poseidón” se llevó el primer lugar en la categoría de Mejor Carro Alegórico, el impresionante disfraz “Alebrije en Carnaval” conquistó el premio al Mejor Disfraz, el Grupo de Animación Academy 97 brilló como el mejor en su categoría y la comparsa foránea “Animalia”, proveniente de Tantoyuca, Veracruz, se alzó con el primer lugar en esa modalidad.

Otros galardonados fueron en Comparsa infantil “La Isla del Encanto”; Comparsa adulto popular “Dinastía” y Comparsa infantil profesional “El quinto elemento”, entre otros.

La ceremonia de premiación bajó el telón dejando un recuerdo inolvidable entre las y los miles de asistentes y los participantes a la fiesta del sur, que ya se preparan para el próximo carnaval.

CATEGORIAS, GANADORES Y MONTOS

Comparsa adulto profesional: primer lugar Tampico Hermoso $150,000.00; segundo lugar Viva Madero $130,000.00; tercer lugar Jioo $100,000.00.

Comparsa adulto popular: primer lugar Comparsa Dinastía $80,000.00; segundo lugar Comparsa Carioca Tropicaribe $60,000.00; tercer lugar Comparsa Soley $40,000.00.

Comparsa infantil profesional:

primer lugar Black & White “Quinto elemento” $80,000.00; segundo lugar Coco Bongo $60,000.00; tercer lugar Fiesta Náutica $40,000.00.

Comparsa infantil popular: primer lugar La Isla del Encanto $60,000.00 y segundo lugar Glam Kids $40,000.00.

Comparsa foránea: primer lugar Animalia de Tantoyuca, Veracruz con $80,000.00; segundo lugar Fiesta Latina de Pueblo Viejo, Veracruz $50,000.00 y Reino de Diamantes de Tantoyuca, Veracruz $20,000.00

Grupo de animación: primer lugar, Academy 97 $40,000.00; segundo lugar, Kds Company $30,000.00 y tercer lugar WeFly con $20,000.00

Disfraz individual primer lugar: Alebrije en Carnaval $15,000.00; segundo lugar Ave Tropical $10,000.00 y tercer lugar $5,000.00

Carro alegórico: primer lugar Poseidón $100,000.00; segundo lugar Ohana $60,000.00 y tercer lugar Aloha $40,000.00.