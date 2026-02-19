Marco Antonio Vázquez Villanueva

Más que inteligente Cabeza N ha sido un pela´o con suerte, no tiene prendas de político, tampoco es visionario, si acaso es audaz y bastante ambicioso, tanto que ya mostró a su paso por la administración de los dineros tamaulipecos que no tiene llenadera ni escrúpulos, lo mismo desparecían becas para niños pobres que despensas para los más necesitados, les daba igual desaparecer el dinero que era para combatir la violencia o para la salud del pueblo.

Políticamente era tan malo que sus amigos más cercanos nunca ganaron una elección de mayoría, el colmo fue su hermano Ismael que ni con toda la presión del Estado, ni con todo el dinero disponible del mismo, fue capaz de ganar una elección de Senador, bueno, nunca ha ganado una elección y está a punto de perder otra, entre esas derrotas también apunte que intentaron hacer gobernadora a la esposa o alcaldes a otros familiares, tampoco les alcanzó, tampoco obtuvieron victorias.

Cabeza N era, es, una persona obtusa, peor que una burra cerrera cuando se trata de ceder un poco en pos de la armonía y obtener mejores resultados políticos a futuro, todo agandalló cuando no pudo comprarlo barato, ahí de muestra ponga al PAN que a punto están de destruirlo y desde sus cimientos.

Mire, si Cabeza N hubiera sido poquito inteligente, es más, si hubiera tenido por lo menos sentido común, habría creado cuadros, liderazgos que le permitieran heredar la gubernatura sin problemas, lejos de ello se aferró a su esposa y a su hermano hasta que notó que era imposible hacer algo digno, para desgracia de su equipo, o colaboradores de aquel entonces, ya todo estaba perdido cuando no tuvo otra que permitir que El Truko fuera candidato a gobernador.

En la política nacional, aunque decía pretender ser candidato a presidente de la República, la verdad es que el prófugo solo tuvo la suerte de no contar con panistas de peso enfrente, los únicos que tuvo lo barrieron sin problema alguno cuando se les antojo o se les hizo necesario, porque no era difícil, Cabeza N no tenía amigos, tenía cómplices, subordinados a su dinero o solo formaban parte de la banda que se beneficiaban directa o indirectamente del dinero de los tamaulipecos.

Y no contento con perder todas las batallas políticas se peleaba con la federación, no por valiente, sí por presupuestos, porque siempre intentó quedarse con los dineros disponibles para gastarlos acá sin que intervinieran los de México, por eso “no se entendía” con Peña o con AMLO, porque para él era más cómodo hacerse el ofendido y pelearse antes de repartir lo que llegará, su lógica es que era mejor sin fiscalizaciones extremas, por eso en el sexenio panista anterior privilegiaron los pleitos antes que coordinarse y que el gobierno federal supervisará obras o, pero aún para sus intereses, las licitara y administraran desde allá.

Viene el largo preámbulo a colación porque la suerte del prófugo se está acabando, ha recibido reveses en los juzgados, ya no lo amparan tan fácil como antes, de hecho se presume que existe una orden de captura en su contra y que la interpol lo podría atrapar en Estados Unidos para extraditarlo a México y, como las desgracias no vienen solas, también está por perder el Comité Directivo Estatal del PAN, su última agencia de colocaciones, la que le ha sido más efectiva que los amparos para tener libres a los de su clan, ahí esta su hermano Ismael como ejemplo, lo hizo diputado porque el consejo de su partido, o mejor dicho de su propiedad, así lo dispuso.

El PAN lo perderá Cabeza contra un antiguo aliado, con El Truko Verástegui y su fórmula Gloria Garza, si quiere más señas revise las redes sociales, ahí verá a muchos excabecistas que se han pronunciado a favor del excandidato a gobernador, ponga como a Gerardo Peña, nadie puede dudar que fue el más cabecista y el más disciplinado a esa corriente hasta hoy.

Conclusión, la suerte de Cabeza N está echada, pronto los mismos panistas le van a desteñir todo el azul que le queda porque ya saben que con él y su familia al frente del mismo estarían condenados a perder todo en la próxima elección o los dejarían mirando como ha sucedido y no solo dejará ese color, todo parece indicar que en pocos días también podrían comenzar a cantarle al prófugo aquella vieja canción infantil de un grupo español que a la letra dice, “Hola soy ficha roja”…

DESARROLLO PARA EL BIENESTAR EN ALTAMIRA… El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, firmaron un convenio de coordinación que permitirá avanzar en el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Altamira, un proyecto estratégico del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al continuar con sus actividades de trabajo en la Ciudad de México, este miércoles, el gobernador del estado sostuvo una fructífera reunión con el titular de Economía, en la que también se acordó impulsar proyectos estratégicos como el Puerto Interior de Ciudad Victoria y el Puerto Norte de Matamoros, piezas clave para potenciar la vocación logística, industrial y comercial de Tamaulipas.

Villarreal Anaya destacó que, con estas acciones, Tamaulipas ha dado un paso firme para consolidar el desarrollo económico estatal, con una visión de prosperidad compartida.

Agregó que este acuerdo representa una ruta clara para atraer inversión productiva, generar empleos mejor pagados y fortalecer las cadenas de valor en el sur de la entidad. Además, permitirá reforzar la coordinación entre la Secretaría de Economía estatal y federal, como se ha hecho en las mesas de trabajo del T-MEC, en el Comité de Promoción de Inversiones y en proyectos de desarrollo sostenible.

En la reunión de trabajo acompañaron al gobernador la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar; el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, y el director del Puerto del Norte de Matamoros, Gustavo Guzmán Fernández.

Y SEMAR RESPALDA DESARROLLO DE PUERTO NORTE… El desarrollo del Puerto del Norte, en Matamoros, es una prioridad nacional y seguirá contando con todo el respaldo de la Secretaría de Marina para consolidar la transformación de este proyecto estratégico, acordaron el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Durante una reunión de trabajo con el mandatario tamaulipeco, el titular de SEMAR reconoció que la dependencia a su cargo seguirá trabajando también en las tareas de dragado del Puerto del Norte y respaldará la obra ferroviaria que se tiene prevista para contribuir al desarrollo de las operaciones portuarias.

El ejecutivo estatal destacó que el Puerto de Matamoros ha recibido ya las primeras embarcaciones y que se llevan a cabo nuevas acciones de infraestructura, lo que permite a Tamaulipas contar con el tercer puerto de altura, además de Tampico y Altamira, y convertirse en una puerta más segura y eficiente al comercio exterior mexicano y en la primera frontera marítima del país.

CONSOLIDA LA UAT AVANCES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS… En una gira de trabajo por la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, inauguró la techumbre de la cancha de usos múltiples; a la vez que oficializó el inicio de la gestión del Dr. Vicente Paul Saldívar Alonso como director del plantel para el periodo 2026-2029.

Acompañado de su esposa, la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, el rector dio apertura a este nuevo espacio ante cientos de estudiantes, personal docente y administrativo, reiterando el compromiso institucional con el fortalecimiento de la infraestructura y la creación de áreas adecuadas para la formación integral.

En su mensaje, subrayó que la entrega de esta obra simboliza la materialización de una política de gestión orientada a generar condiciones dignas para la formación académica, la convivencia y el bienestar de la comunidad.

En este marco, el rector llevó a cabo la toma de protesta del director Vicente Paul Saldívar Alonso, quien encabeza un nuevo periodo al frente de la FIC.

Expresó que este acto solemne representa el inicio de una etapa de continuidad con visión estratégica, orientada al fortalecimiento académico y a la consolidación de proyectos prioritarios para la comunidad universitaria.

Dámaso Anaya reiteró su respaldo a la FIC para seguir impulsando la investigación, ampliar la vinculación con el sector productivo y consolidar la formación integral de sus estudiantes, destacando que el liderazgo universitario se sustenta en el ejemplo, la congruencia y la cercanía con la comunidad.

Enfatizó que en esta facultad no solo se forman profesionistas, sino agentes de transformación capaces de incidir en la infraestructura, la industria, la tecnología, el medio ambiente y el desarrollo social.

Señaló también que la FIC se distingue como una de las estructuras académicas más sólidas de la UAT, con matrícula consolidada, cuerpos académicos fortalecidos y docentes reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

Tras la ceremonia protocolaria, el rector convivió con estudiantes de la facultad, quienes le expresaron su reconocimiento y agradecimiento por el respaldo brindado a la comunidad académica y por la entrega de la nueva cancha techada, destacando los avances impulsados durante su administración.

Participaron en el desarrollo de las actividades destacados exdirectores de esta institución académica, entre ellos el exrector de la UAT, Humberto Filizola Haces, Mario Alberto Lara Hernández y Froylán Lucero Magaña, además de integrantes del gabinete de la rectoría.

ENTREGA LALO GATTÁS CALLE PAVIMENTADA A VECINOS DE LA LIBERTAD… Tras 44 años de espera, habitantes de la colonia Libertad vieron cumplido su sueño al recibir del alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, la pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Salvador que abarca una superficie de 2,355.52 metros cuadrados.

“Esta obra, es ejemplo claro de cómo el trabajo en equipo, la gestión e inversión efectiva del recurso público se pueden lograr grandes cosas” expresó Pablo Guerrero, al hablar a nombre de los 8,460 beneficiarios que podrán transitar con mayor comodidad y seguridad por esa vialidad.

Gattás Báez, dijo encabezar un gobierno y Cabildo que trabaja en territorio y privilegia la política social como instruyó la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y lleva a cabo en Tamaulipas el gobernador Américo Villarreal Anaya con inversión que genera bienestar.

“A nombre de los victorenses, le agradezco al gobernador los dos mil millones de pesos que invirtió el año pasado en obra pública en la Capital de Tamaulipas, de lo cual no hay precedente” dijo Gattás Báez al hacer el corte inaugural del listón de la calle que conecta la Avenida México y Colombia.

