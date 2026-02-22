Astrid Sontoya convive y gestiona en las Burocráticas 2 y 3 de Mante

Redacción Infonorte

Ciudad Mante.- Con un ambiente lleno de alegría, unidad y esperanza, la regidora Astrid Sontoya Muller convivió con las familias de las colonias Burocrática 2 y 3 en el campo de fútbol, donde recibió múltiples muestras de cariño de la gente.

Desde temprana hora, vecinas y vecinos se dieron cita para disfrutar del “Mercadito Sobre Ruedas”, una gestión impulsada por la regidora que permitió acercar productos de la canasta básica a precios muy bajos, apoyando directamente la economía familiar en tiempos donde cada peso cuenta.

Pero la jornada fue mucho más que compras accesibles. Se ofreció atención médica gratuita, cortes de cabello sin costo, activación física con zumba y diversas sorpresas que fortalecieron la convivencia comunitaria. La sonrisa de niñas, niños, adultos mayores y jefas de familia fue el reflejo de una labor que no se queda en el discurso, sino que se traduce en acciones concretas.

Durante el encuentro, Astrid Sontoya escuchó de cerca las necesidades de las familias, dialogó con ellas y tomó nota de cada petición. Su cercanía no es improvisada; es una constante en su desempeño como regidora, donde la gestión permanente ha permitido acercar apoyos en salud, asistencia social y programas que alivian las cargas diarias de muchas familias.