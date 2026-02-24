Instalará Municipio de Victoria 5 mil lámparas última generación

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El gobierno de Victoria inició la instalación de cinco mil lámparas ahorradoras de tecnología LED última generación, que le permitirían alcanzar la cubertura universal en este servicio público que mantiene una eficiencia actual del 97 por ciento.

Carlos Charles Ortiz, secretario de Servicios Públicos, destacó que la instrucción del alcalde Eduardo Gattás Báez es reforzar la seguridad y movilidad en el horario nocturno en beneficio de los habitantes de la Capital del Estado.

El trabajo de instalación inició en el mes de febrero en el Eje Vial Lázaro Cárdenas, en una prolongación comprendida del Libramiento Naciones Unidas, cruce con Calzada Tamatán, y se ampliará a las 450 colonias del sector urbano y 43 comunidades rurales.

Destacó que se instalarán lámparas LED de 60 a 150 watts última generación que darán mayor iluminación y ahorro de energía con menos costo para el municipio, y los trabajos serán programados por sectores en forma mensual con la meta de concluir el programa de sustitución de luminarias este año.