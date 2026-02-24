Refuerza Gobierno de Tamaulipas acciones para enfrentar fugas en la red de agua potable de Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Ante la problemática de fugas en la red de distribución de agua potable y las descargas de aguas crudas en la capital del estado, el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, informó que se mantiene un trabajo coordinado para atender de fondo estas situaciones y fortalecer la infraestructura hidráulica.

Explicó que Ciudad Victoria cuenta con cerca de mil kilómetros de tuberías, algunas con hasta 80 años de antigüedad, lo que incrementa la probabilidad de fallas en distintos puntos de la red y obliga a emprender acciones estructurales de rehabilitación y modernización.

En este contexto, destacó que recientemente se integró a la capital a las reuniones con el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) para estructurar un programa coordinado de rescate de infraestructura antigua y atención de fugas, en conjunto con la COMAPA Victoria, con el objetivo de reducir pérdidas físicas y mejorar la eficiencia del sistema.

Asimismo, añadió que como parte del compromiso vinculado a la construcción de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, se contempla intervenir la red de distribución para disminuir pérdidas y elevar el porcentaje de tratamiento de aguas residuales, fortaleciendo así el manejo integral del agua.

El secretario agregó que actualmente se sostienen pláticas preliminares con NADBank para explorar la factibilidad de construir la planta de tratamiento de aguas residuales norte, proyecto que permitiría atender de manera integral las descargas de aguas crudas y mejorar las condiciones ambientales en la ciudad.

“Estamos haciendo todo lo que se puede para rescatar el problema de las descargas de aguas crudas”, puntualizó.