Afinan detalles rumbo al Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2026

Redacción Infonorte

Tampico, Tamaulipas.- Con miras al Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2026, (TNPM) que se realizará en Tampico, continúan los preparativos de la gran fiesta cultural donde participarán los 177 pueblos mágicos de México.

Así lo señaló el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, quien junto a la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, sostuvo una reunión de trabajo con Marte Luis Molina Orozco, director general de Gestión Social de Destinos de la Secretaría de Turismo Federal, y de Salvador Navarrete Zorrilla, de Turismo del estado de Hidalgo.

Posteriormente, realizaron un recorrido por la zona del magno evento, formalizando las estrategias y acciones que implantará el estado, coordinando esfuerzos rumbo al TNPM, explicó el funcionario estatal.

Hernández Rodríguez destacó que, “desde la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, se están afinando todos los detalles para que el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2026, con sede en el icónico puerto de Tampico, supere todas las expectativas y marque un hito histórico para Tamaulipas y para todo México”.

Este evento reunirá a los 177 Pueblos Mágicos del país, atrayendo a decenas de miles de visitantes, compradores, tour operadores y medios nacionales e internacionales.

Indicó que se convertirá en una plataforma única para mostrar la riqueza cultural, gastronómica, artesanal y turística de Tamaulipas, un estado que lo tiene todo, incluyendo dos hermosos Pueblos Mágicos en Tula y Mier.

“Es la primera vez que el Tianguis se realiza en nuestro bello estado y coincidirá con el 25 aniversario del Programa Pueblos Mágicos a nivel nacional, con lo que será una edición que quedará grabada en la historia del turismo mexicano”, concluyó Hernández Rodríguez.