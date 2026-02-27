Marco Antonio Vázquez Villanueva

La seguridad, que no se queden a medias…

Cae El Mencho Oseguera y otra vez se confirma que en este México lindo y querido lo único que está organizado es su delincuencia, de inmediato surge quien cubrirá la vacante, quien ocupará su lugar.

La realidad es que con su pura muerte no bajará la corrupción, tampoco la impunidad y para nada se nota que la violencia vaya a ser controlada nomás por la caída de quien era el actual capo de todos los capos en México y gran parte del mundo, o quizá sí, pero la terca memoria nos lleva a esa reflexión, al pesimismo después de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de México cuando cayeron Juan N. Guerra, Caro Quintero, Vicente Zambada, La Barby, los hermanos Arellano o, más recientemente, El Chapo Guzmán.

No llegará la paz si los gobiernos se quedan cortos en la planeación, sino se logra comprender que la violencia en este país no solo es generada por narcotraficantes picudos como los que van deteniendo o abatiendo, se agradece, pero hay que comprender que para lograr la paz se deben ser más agresivo en el combate a la delincuencia, por ejemplo, igual tienen mucho que ver autoridades corruptas, policías o jueces que no hicieron nada en el pasado para aplicar la ley a rajatabla y, desde luego, las políticas de desarrollo económico y social de un país, de una región, de un pueblo que siempre se quedaron cortas.

Hay ventajas, existen desde luego ventajas en este momento, los números en cuanto el combate a la pobreza y los proyectos de desarrollo económico van bien, la primera ha disminuido como nunca, sobre todo la pobreza extrema, esa que nos detallaba que en México existían más de 11 millones de personas que no comían tres veces al día y en lo segundo el proyecto de nación se ve más sólido para lograr un desarrollo, y todavía no se debe quedar ahí, falta atender el sistema educativo, el de salud.

Hay que ser claros y decir que antes, mientras se detenía a un líder delincuencial, ya se estaban creando las condiciones para que surgieran mil más, por eso hay que remachar que de nada sirve golpear a las cabecillas del narcotráfico, como se observa ocurre y seguirá ocurriendo en este México lindo y querido a la llegada de gringos que los asesoran y apoya, quizá hasta dirigen los operativos, si todavía permitimos que exista un solo pobre, un hombre, mujer o niño que muere de hambre y que sería capaz de cualquier cosa para que sus tripas tengan alimento que digerir o para que sus hijos no mueran de hambre y de adultos no estén condenados a padecer las mismas dificultades que él atraviesa.

Exacto, en el pasado cada día le entregamos un miembro más a la delincuencia o, mejor dicho, lo hacían los gobiernos y estos desde que tenemos uso de memoria, lo hicieron en su momento los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, lo hicieron los priístas durante muchas décadas, esa experiencia la debe atender el actual gobierno para evitar se repita.

Por supuesto, bien por el gobierno, aplausos por abatir o detener a los narcos más peligrosos de México y enseñarles que la vida en la delincuencia no es eterna, incluso que es muy breve y termina siempre con un balazo en la cabeza o tras las rejas, pero de nada sirve todo eso si cada día habrá quien supla a los delincuentes sin el mayor problema, ya sea por necesidad económica, ya sea por necesidad de fama, porque esa es otra situación, tenemos un sistema educativo que todavía tiene muchas fallas, la mayor parte de los delincuentes no conocen un teatro, no practican un deporte de conjunto, no tuvieron oportunidades y es fecha que todavía no se diseña uno que lo haga de esa manera.

El origen de todos nuestros males, también de nuestras felicidades, está en los gobiernos, en los políticos que organizan a esta sociedad, que se encargan de poner orden, de administrar nuestros recursos, por eso hay que recordar que no se debe jugar con temas como la Reforma Electoral y sus ansias locas de quitarle dinero a la democracia, de no tocar para nada los requisitos de elegibilidad para que cada político nos demuestre que es decente y sano antes de llegar a un cargo, porque se le abren ventanas a la delincuencia.

Todo tiene que ver, por eso es tiempo que obliguemos a los partidos políticos a buscar a sus representantes más decentes y con mejor visión de Estado para que ocupen los espacios de poder porque la única forma de garantizar un gobierno decente es con un político decente, con un hombre o mujer comprometido con su pueblo, cuando se logre eso habrá quien procure mayor bienestar para su gente, diseñe políticas de desarrollo social y económico con un sustento suficiente para hacerlas efectivas y den resultados, también mejorará el sistema de salud para que nadie se muera por falta de dinero y el sistema educativo será perfeccionado para que los niños no lo abandonen sin haber desarrollado al máximo sus capacidades que no necesariamente tienen que terminar en doctorados pero si en técnicos o expertos en cualquier actividad económica o deportiva que los lleve a la felicidad, ahí, a ese lugar donde no se piensa en delinquir o se es demasiado tolerante antes de acudir a la violencia.

A esto vamos, a que el cuento, la historia, la película de El Mencho y de los narcos que persiguen a lo largo y ancho del país ya la hemos visto muchas veces, quizá va en su décima parte y no podemos darnos el lujo de impulsar la siguiente, tenemos que aplicarnos, buscar políticos lejanos a la corrupción, a la delincuencia, eso está en nuestras manos y lo tenemos que hacer.

Exacto, nos toca presionar para que los avances que hoy tuvimos en materia de seguridad no se queden a medias, que ahora si se cumpla la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum, de los políticos que la acompañan, de crear un proyecto integral de atención a la inseguridad, vaya pues, urge que el proyecto de darnos seguridad no se quede a medias, en solo abatir o detener cabecillas del narco que desgraciadamente se suplen a la hora de su caída, o antes…

RECONOCE INFONAVIT A AMÉRICO VILLARREAL POR LIDERAZGO EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS… Matamoros, Tamaulipas.- El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, hizo un reconocimiento al gobernador Américo Villarreal Anaya por lograr que Tamaulipas sea hoy el estado que más vivienda tiene ya en construcción y por firmar el convenio que permitirá a las y los trabajadores del Gobierno del Estado y del magisterio acceder a una casa del programa Vivienda para el Bienestar.

Durante la asamblea informativa de dicho programa, en esta ciudad, con la presencia de dirigentes de organismos empresariales y de sindicatos, el titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores indicó que en Tamaulipas suman 26 desarrollos en los que se construyen y se entregan ya viviendas que permitirán alcanzar la meta de 84 mil viviendas en el estado.

En su intervención, el gobernador recordó que Tamaulipas contribuirá a la meta sexenal de la presidenta Claudia Sheinbaum de 1,200,000 viviendas, de las cuales se asignaron 84 mil a Tamaulipas; 60 mil corresponden a INFONAVIT y 24 mil a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).

Ante la presencia de Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la Sección 30 del SNTE y de Blanca Valles Rodríguez, dirigente del SUTSPET, Villarreal Anaya destacó que gracias a la respuesta solidaria del director de Infonavit, Tamaulipas tendrá la oportunidad de incluir y extender los beneficios de este programa de vivienda a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y al magisterio estatal, para que cada vez sean más las y los tamaulipecos que puedan vivir con mejor calidad y oportunidad de vida con sus familias.

Durante la asamblea, el director de Infonavit también presentó casos de éxito de trabajadores y trabajadoras, algunos de ellos presentes en el evento, que se beneficiaron con la reestructuración de sus créditos que estaban considerados como “impagables” y la liberación gratuita de hipotecas.

A nombre de los organismos sindicales también tomaron parte: Mario Macías Robles, consejero propietario de la CTM y Juan Villafuerte Morales, secretario general del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora.

PARTICIPA LA UAT EN ALIANZA NACIONAL UNIVERSITARIA CON EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL… Con el objetivo de fortalecer la vinculación institucional y promover acciones conjuntas en materia académica, de investigación y ética pública, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, participó en la firma del Convenio Marco de Colaboración entre el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación (TDJ-PJF) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

El acto protocolario fue encabezado por la Dra. Celia Maya García, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, y el titular de la ANUIES, Luis González Placencia, reafirmando el compromiso de las instituciones educativas de nivel superior con la integridad pública y la justicia en el país.

Durante la reunión, celebrada en el Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES, en la Ciudad de México, se expusieron las líneas generales de colaboración, destacando las oportunidades que este instrumento ofrece para la vinculación de las universidades con el Poder Judicial de la Federación; así como para la creación de programas de servicio social, prácticas profesionales y capacitación, orientados a la justicia disciplinaria.

Luego de participar en este encuentro nacional, el rector Dámaso Anaya anunció que se integrará a este proyecto a las Facultades de Derecho de la máxima casa de estudios de Tamaulipas, permitiendo a los estudiantes desarrollarse en escenarios reales de ética pública y justicia, contribuyendo así a la formación de profesionales de excelencia comprometidos con la transparencia.

Este convenio marco se suma a las alianzas nacionales impulsadas por la UAT para consolidar su modelo académico y su impacto en la sociedad, asegurando una formación superior, alineada con los valores institucionales y la legalidad.

Inaugura alcalde punto de venta de leche para el bienestar…. Garantizando el acceso a programas que impactan directamente en la nutrición y economía de los victorenses, el alcalde Eduardo Gattás Báez firmó convenio de colaboración con el programa “leche para el bienestar”, inaugurando en presidencia punto de venta y afiliación.

Un tema que abona a la buena nutrición de la población más vulnerable, el alcalde Eduardo Gattás Báez agradeció al programa federal de abasto social leche para el bienestar y su gerente Martha Irene Olguín Valdez su disposición y apoyo por facilitar el acceso al mayor número de beneficiarios.

Con la entrega de 200 tarjetas de afiliación inicia operaciones el módulo en la Secretaría de Bienestar Social -17 Hidalgo y Juárez- en horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la tarde proyectando captar el mayor número de familias que podrán obtener leche fortificada con subsidio del 70 por ciento.

El programa Federal que cuenta con 21 mil victorenses afiliados, ampliará su cobertura, mejorando la alimentación a grupos vulnerables y la economía de miles de familias victorenses, en un trabajo coordinado entre el municipio, el Estado y la Federación ayudando a quien más lo necesita.

El punto de venta representa un logro para nuestra comunidad y un ejemplo de colaboración y trabajo en equipo mismo que hace diferencia en la vida de las personas; reconoció Emanuel Guevara Ibarra, uno de los 200 nuevos afiliados al programa.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com