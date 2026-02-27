Pone en marcha Américo Villarreal planta trituradora de neumáticos en Matamoros

Redacción Infonorte

Matamoros, Tamaulipas.- Como parte de su gira de trabajo en Matamoros, el gobernador Américo Villarreal Anaya puso en operación la Planta Trituradora de Neumáticos en Desuso, mediante la adquisición de la máquina “Teutón”, con una inversión de 30 millones de pesos.

Durante un recorrido por el relleno sanitario de esta ciudad, acompañado por el alcalde Alberto Granados y la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Saldívar Lartigue, el mandatario indicó que el funcionamiento de esta maquinaria, con tecnología alemana, permitirá mejorar las condiciones medio ambientales, contribuir a reducir la propagación del mosquito generador del dengue y disminuir las áreas de los basureros.

La tecnología cuenta con capacidad para procesar entre 12 y 18 toneladas por hora, lo que permitirá avanzar con mayor rapidez en la reducción del rezago acumulado.

Además, gracias a su sistema de oruga, el mecanismo puede desplazarse prácticamente en cualquier tipo de terreno y su banda transportadora de 25 metros, facilita la operación directa en los sitios donde se requiere, evitando traslados innecesarios.

El programa iniciará con la trituración de 50 mil llantas en Matamoros, pero está previsto, también, atender de manera prioritaria a los municipios de la frontera norte donde se concentra la mayor acumulación de este tipo de residuos.

La titular de la Seduma informó que se pondrá en marcha una campaña de acopio de neumáticos en coordinación con el gobierno municipal, cuyo propósito es facilitar a la ciudadanía puntos de entrega accesibles y fomentar la disposición responsable de este tipo de desechos.

En el evento también acompañaron al gobernador: Héctor Joel Villegas, secretario general de Gobierno; el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez; la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván y el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández.