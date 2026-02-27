Victoria: Acuerda sector empresarial con el Municipio fortalecer acciones de prevención
Por Roberto Iván Aguilar Tejada
Ciudad Victoria.- El sector empresarial de Victoria reiteró el compromiso con el gobierno municipal del alcalde Eduardo Gattás Báez para trabajar de manera conjunta en acciones de protección civil para salvaguardar a la población ante riesgos y emergencias.
En el encuentro, los agremiados de las cámaras empresariales conocieron por parte el coordinador de Protección Civil y Bomberos, Livio Flores Rodríguez, los avances del plan de seguridad pública y aportaron propuestas e inquietudes para mejorar acciones y estrategias de prevención.
“Esta reunión de trabajo se enmarca en una estrategia de corresponsabilidad, donde el gobierno como responsable de brindar seguridad, involucra a los propietarios de establecimientos en la creación de entornos seguros” señaló Gattás Báez en su intervención.
Entre los acuerdos establecidos con la CANACO, CMIC, CANIRAC, sector hotelero y gasolineras, se enfocaron en contribuir a reforzar la seguridad en negocios y sitios de convivencia con la finalidad de garantizar espacios seguros para la convivencia y esparcimiento de la ciudadanía.