Victoria: Inaugura alcalde punto de venta de leche para el bienestar

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Garantizando el acceso a programas que impactan directamente en la nutrición y economía de los victorenses, el alcalde Eduardo Gattás Báez firmó convenio de colaboración con el programa “leche para el bienestar”, inaugurando en presidencia punto de venta y afiliación.

Un tema que abona a la buena nutrición de la población más vulnerable, el alcalde Eduardo Gattás Báez agradeció al programa federal de abasto social leche para el bienestar y su gerente Martha Irene Olguín Valdez su disposición y apoyo por facilitar el acceso al mayor número de beneficiarios.

Con la entrega de 200 tarjetas de afiliación inicia operaciones el módulo en la Secretaría de Bienestar Social -17 Hidalgo y Juárez- en horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la tarde proyectando captar el mayor número de familias que podrán obtener leche fortificada con subsidio del 70 por ciento.

El programa Federal que cuenta con 21 mil victorenses afiliados, ampliará su cobertura, mejorando la alimentación a grupos vulnerables y la economía de miles de familias victorenses, en un trabajo coordinado entre el municipio, el Estado y la Federación ayudando a quien más lo necesita.

El punto de venta representa un logro para nuestra comunidad y un ejemplo de colaboración y trabajo en equipo mismo que hace diferencia en la vida de las personas; reconoció Emanuel Guevara Ibarra, uno de los 200 nuevos afiliados al programa.