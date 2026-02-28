Aprueba Cabildo plan de obra pública 2026 para Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con el compromiso de seguir impulsando la transformación y bienestar en la Capital y Corazón de Tamaulipas, el Cabildo de Victoria, presidido por el alcalde Eduardo Gattás Báez, aprobó el Plan de Obra Pública 2026 que contempla una inversión de 115 millones de pesos en más de 80 obras y acciones sociales.

En la quincuagésima cuarta sesión pública ordinaria, síndicos y regidores votaron a favor de la pavimentación de 26 calles con asfalto y concreto hidráulico, obras de agua potable, drenaje y alcantarillado, infraestructura educativa, bacheo en colonias, banquetas, guarniciones y mejoramiento de caminos rurales que detonarán el desarrollo urbano y social de la ciudad.

La inversión que se traducirá en obras, es mezcla de recursos de ingresos municipales y programas federales FAISMUN, Hidrocarburos, REPUVE y Fortamun; y contempla el paso a desnivel en el boulevard Fidel Velázquez, construcción de seis cuartos dormitorio, 15 cisternas de 5 mil litros y rehabilitación del parque de beisbol del 31 Morelos.

La regidora Cynthia Barrios, integrante de la Comisión de Obras Públicas, afirmó que el Plan de Obra Pública 2026 responde a las necesidades reales y prioritarias de las familias victorenses, así como a la continuidad del proyecto de transformación urbana de la Capital del Estado.