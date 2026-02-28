Imparte Guardia Estatal Cibernética plática preventiva en secundaria de Altamira

Redacción Infonorte

Altamira, Tamaulipas.- Dividida en tres sesiones, personal de la Guardia Estatal Cibernética impartió la plática “Prevención de Delitos Cibernéticos”, a estudiantes de la Escuela Secundaria General Número Tres “Ganett Saleh Gattas”, ubicada en el municipio de Altamira.

Mediante esta actividad, el personal de la Guardia Estatal abordó temas relacionados con riesgos digitales, medidas de autocuidado en internet, uso responsable de redes sociales y prevención de conductas constitutivas de delito en entornos digitales.

La jornada contó con la asistencia de 107 estudiantes, cuatro docentes y un directivo.

A través de la educación y promoción de la cultura de la prevención y denuncia, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) continúa trabajando para combatir la delincuencia que se suscita en entornos digitales y afectan la integridad y patrimonio de la población.