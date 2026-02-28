Llega la vacuna contra el Sarampión al DIF Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El Sistema DIF Victoria informa a la ciu dadanía que ya cuenta con disponibilidad de vacunas contra el sarampión en su Clínica de Atención a la Salud, como parte de las acciones preventivas ante el incremento en la demanda derivado del brote registrado en distintas regiones del país.

Con el objetivo de proteger a la población y reforzar las medidas de salud preventiva, la vacuna se estará aplicando de manera gratuita a personas de 10 a 49 años de edad.

La institución hace un llamado a la ciudadanía a acudir con responsabilidad y presentar su cartilla de vacunación para verificar esquemas y recibir la dosis correspondiente en caso de ser necesaria.

Lugar de aplicación:

Clínica de Atención a la Salud DIF Victoria

Calle Felipe Berriozábal S/N, Zona Centro

Horario:

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

El DIF Victoria reitera su compromiso con el bienestar de las familias victorenses, fortaleciendo acciones de prevención que contribuyan a salvaguardar la salud pública.