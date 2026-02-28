Redoblan esfuerzos en Tamaulipas para mantener estabilidad y reducir incidencia delictiva

Redacción Infonorte

Matamoros, Tamaulipas.- El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, destacó que, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, se han redoblado esfuerzos en coordinación con las Mesas de Seguridad y autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de trabajar de la mano con la ciudadanía, comerciantes y empresarios para fortalecer la paz y la estabilidad en el estado.

El funcionario subrayó que los indicadores en materia de seguridad reflejan una disminución en diversos delitos, resultado del trabajo conjunto y sostenido entre instituciones y sociedad.

“La realidad es que este gobierno que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya se encuentra muy agradecido con la sociedad, porque ha sido muy participativa y hoy por hoy podemos decir que contamos con datos históricos en los últimos años. No bajaremos la guardia; seguiremos construyendo de la mano con la sociedad para mantener la estabilidad en el estado”, expresó.

Asimismo, informó que se ha fortalecido el equipamiento de los elementos de la Guardia Estatal y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, además de incorporar sistemas de inteligencia que permiten mejorar la capacidad operativa y ofrecer resultados más eficaces en materia de seguridad.

Finalmente, señaló que se mantiene una comunicación permanente con el sector empresarial para atender de manera puntual cada situación que se presente y que, ante los hechos registrados el domingo pasado, se actuó de manera coordinada para prevenir y evitar actos de violencia.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de seguridad, privilegiando la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana para consolidar un entorno de paz y bienestar para las y los tamaulipecos.