Unidad sin agendas personales; Morena Tamaulipas y Américo cierran filas ante Estructura

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- Ante más de 4 mil integrantes de los Comités Seccionales de todo Tamaulipas recientemente electos y la dirigencia estatal de Morena, el primer morenista del Estado, Américo Villarreal Anaya, envió un contundente mensaje de unidad y afirmó que en este movimiento no hay agendas personales, proyectos individuales adelantados, ni espacios para la improvisación.

“La unidad del movimiento es fundamental, y la unidad no significa que todos pensemos igual. Significa madurez política, significa saber que los tiempos del movimiento son los que determinan las definiciones. Significa anteponer el proyecto colectivo por encima de cualquier aspiración individual”, dijo.

Y afirmó: “Los tiempos políticos los define el movimiento y cuando haya decisiones que tomar, se comunicarán con claridad y de frente, como debe ser”.

Ante la presencia de los presidentes y secretarios de los 2,107 Comités Seccionales del Estado y en medio de un ambiente de fiesta de la base partidista, en el Polyforum de esta capital, Américo Villarreal reiteró que en Morena lo primero es el proyecto colectivo, “porque lo que está en juego no es un cargo, es la continuidad de la transformación”, dijo.

Tras hacer un reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por gobernar con firmeza y sensibilidad, con autoridad y con cercanía, con estrategia y con justicia, Villarreal Anaya destacó que en Tamaulipas estamos alineados a esa visión y cada programa social, proyecto y acción de su gobierno, tiene una misma esencia: “construir bienestar con justicia”.

“Eso es la Cuarta Transformación. No es discurso, es política pública con sentido social, es gobierno cercano, transparente y responsable”, expresó.

En su mensaje llamó a entender que la transformación no se defiende sólo en redes sociales, ni en discursos; se defiende, insistió, en territorio, en la organización y en la cercanía con el pueblo.

Agregó que rumbo al 2027, Morena debe tener claridad absoluta que no se gana con improvisación, sino que se gana con unidad, con trabajo en equipo, con estructura fortalecida, disciplina política y liderazgos comprometidos con el movimiento y no con intereses personales.

“Se gana actuando con congruencia y se gana manteniendo viva la esencia de la 4T: No mentir, No robar y No traicionar al pueblo”.

Villarreal Anaya llamó a la militancia, a los comités seccionales y todo el liderazgo colectivo de Morena en Tamaulipas, a seguir haciendo historia y a estar a la altura del momento, construyendo la unidad, fortaleciendo la organización y trabajando con disciplina.

“El 2027 no es un punto de llegada, es un paso más en la consolidación del movimiento.Es la oportunidad de demostrar que la transformación llegó para quedarse”, sentenció.

Además Rómulo César Pérez Sánchez presidente del Consejo Estatal, dijo que mientras otros partidos simulan democracia con designaciones desde escritorios, nosotros, MORENA, tuvimos la valentía de ir al territorio y escuchar. “Ustedes no están aquí por una llamada telefónica ni por un dedazo. Ustedes están aquí por la voluntad y apoyo de sus vecinos. Ustedes son la prueba viviente de la democracia participativa”.

Y explicó que esa legitimidad de base, “ es el activo más valioso que tiene nuestro partido-movimiento”.

En tanto, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Tamaulipas María Guadalupe Gómez Núñez, aseguró que ser parte de un Comité Seccional implica compromiso verdadero, actuar con ética, entender que no estamos aquí para beneficios personales ni para intereses de grupo.

Asimismo les convocó a la organización permanente, a no bajar la guardia, a fortalecer el trabajo casa por casa, a escuchar más de lo que hablamos, a acompañar las causas justas del pueblo.

A ser ejemplo de congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. “Que cada Comité sea ejemplo de honestidad, trabajo y convicción”.

Asistió a esta asamblea el secretario General, Marcos Zuviri; Noralba Juárez Hernández, secretaria de Finanzas; Sergio Huerta, secretario de Organización; Valentina Cota, secretaria de Mujeres; Nubia Almaguer, secretaria del Trabajo; Yuliana Mata Lara, secretaria de Formación Política; Sandra Muñoz, secretaria de Derechos Humanos; Junior Gattás, secretario de las Juventudes y César Luna, secretario de Comunicación de Morena Tamaulipas.